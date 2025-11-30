USD 1.7000
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В Кыргызстане досрочные парламентские выборы

30 ноября в Кыргызстане проходят досрочные парламентские выборы в Жогорку Кенеш — однопалатный парламент. Они были назначены после того, как 25 сентября 2025 года парламент нынешнего созыва принял решение о досрочном самороспуске.

Избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) открылись в стране в 08:00 (06:00 по Баку).

В Кыргызстане предстоит избрать 90 депутатов восьмого созыва. Голосование проходит по мажоритарной системе. В стране образованы 30 округов, от каждого из которых будут избраны по три депутата. Всего на места в парламенте претендуют 460 кандидатов. Официальные результаты будут подведены после ручного подсчета бюллетеней, окончательные итоги должны быть объявлены до 15 декабря.

Порог явки на выборах не предусмотрен. Они будут признаны состоявшимися независимо от числа проголосовавших.

Личный состав МВД Кыргызстана переведен на усиленный режим несения службы. В день голосования в обеспечении правопорядка задействованы несколько тысяч милиционеров.

По Конституции очередные выборы в Жогорку Кенеш должны были состояться в ноябре 2026 года, а спустя полтора месяца - президентские. Чтобы развести по времени эти события, депутаты предыдущего созыва 25 сентября приняли решение о самороспуске. 

