«Уходи добровольно»: Угрозы Трампа в адрес Мадуро

Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро пригрозил тому применить силу, если он не покинет пост добровольно. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Трамп сказал Мадуро, что если тот не уйдет добровольно, то США рассмотрят другие варианты, включая использование силы», — говорится в публикации.

По информации газеты, в телефонном разговоре президенты обсуждали требования об амнистии для Николаса Мадуро, его помощников и членов их семей. В настоящий момент они включены в санкционные списки США и находятся в стране под уголовным преследованием.