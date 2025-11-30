«Уходи добровольно»: Угрозы Трампа в адрес Мадуро

Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро пригрозил тому применить силу, если он не покинет пост добровольно. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
«Трамп сказал Мадуро, что если тот не уйдет добровольно, то США рассмотрят другие варианты, включая использование силы», — говорится в публикации.
По информации газеты, в телефонном разговоре президенты обсуждали требования об амнистии для Николаса Мадуро, его помощников и членов их семей. В настоящий момент они включены в санкционные списки США и находятся в стране под уголовным преследованием.
28 ноября о телефонном разговоре президентов США и Венесуэлы писала The New York Times. По информации газеты, разговор состоялся за несколько дней до вступления в силу решения Госдепартамента о признании «иностранной террористической организацией» Cartel de los Soles («Картель солнц»), Власти Соединенных Штатов считают, что картель возглавляет Николас Мадуро.
По данным NYT, в ходе беседы поднимался вопрос о встрече политиков, однако они не смогли договориться.
29 ноября Трамп назвал закрытым воздушное пространство над Венесуэлой и близ нее. В МИД Венесуэлы решительно отвергли это заявление. В ведомстве назвали его «враждебным актом», нарушающим принципы международного права и Устав ООН. США в последние месяцы стягивали в Карибское море значительные силы. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек. Как писала NYT ранее, Мадуро предлагал США свою отставку в течение двух-трех лет, но американская сторона отказалась, требуя немедленного ухода.