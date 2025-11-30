USD 1.7000
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

Бойня на детском дне рождения

09:28 1575

Четверо погибли, еще 14 ранены из-за стрельбы на детском дне рождения в городе Стоктон в штате Калифорния, сообщает Fox KTVU.

Вице-мэр Стоктона Джейсон Ли сообщил в Facebook, что стрельба произошла на вечеринке в честь дня рождения, которая проходила в магазине мороженого.

Подразделения офиса шерифа округа Сан-Хуан, штат Вашингтон находятся на месте происшествия. Хизер Брент, представитель шерифа, сообщила, что среди жертв были как дети, так и взрослые. Предварительные данные «позволяют предположить, что это был целенаправленный инцидент», заявила Брент на пресс-конференции на месте происшествия, передает The Associated Press (AP).

Власти пока не предоставили дополнительную информацию о состоянии пострадавших. 

Атакован еще один российский нефтезавод
Атакован еще один российский нефтезавод
10:26 788
Казахстан выразил протест и обратился к Украине
Казахстан выразил протест и обратился к Украине
09:43 1797
«Уходи добровольно»: Угрозы Трампа в адрес Мадуро
«Уходи добровольно»: Угрозы Трампа в адрес Мадуро
09:19 1106
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить? разбираем ситуацию с Фаршидом Багерианом
04:23 2635
Не феодализм, а рабовладение
Не феодализм, а рабовладение наша аналитика
04:01 3049
Новая жизнь без «Хезболлы»
Новая жизнь без «Хезболлы» наша корреспонденция
03:40 1484
Тайвань, а вслед и Япония готовятся к войне с Китаем
Тайвань, а вслед и Япония готовятся к войне с Китаем наш комментарий
03:16 1865
Что же с королем?
Что же с королем? продолжение главной темы
02:18 3863
Как задели интересы Турции?
Как задели интересы Турции? продолжение главной темы
29 ноября 2025, 14:10 5661
Умелые руки Украины: горит консорциум!
Умелые руки Украины: горит консорциум! горячая тема
01:32 7087
Всплеск эмоций и шквал угроз: новая напряженность в Восточном Средиземноморье
Всплеск эмоций и шквал угроз: новая напряженность в Восточном Средиземноморье новая геополитика
29 ноября 2025, 13:49 5188

