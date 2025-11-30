Бойня на детском дне рождения

Четверо погибли, еще 14 ранены из-за стрельбы на детском дне рождения в городе Стоктон в штате Калифорния, сообщает Fox KTVU.

Вице-мэр Стоктона Джейсон Ли сообщил в Facebook, что стрельба произошла на вечеринке в честь дня рождения, которая проходила в магазине мороженого.

Подразделения офиса шерифа округа Сан-Хуан, штат Вашингтон находятся на месте происшествия. Хизер Брент, представитель шерифа, сообщила, что среди жертв были как дети, так и взрослые. Предварительные данные «позволяют предположить, что это был целенаправленный инцидент», заявила Брент на пресс-конференции на месте происшествия, передает The Associated Press (AP).

Власти пока не предоставили дополнительную информацию о состоянии пострадавших.