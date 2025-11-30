Казахстан выразил протест и обратился к Украине

В заявлении МИД Казахстана выражается протест «в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска».

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров выступил с заявлением в связи с атакой на Каспийский трубопроводный консорциум, передает Nur.kz.

В публикации подчеркивается, что произошедшее является «уже третьим актом агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого гарантировано нормами международного права. Казахстан, как ответственный участник глобального энергетического рынка, неизменно выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей».

В МИД Казахстана заявили, что «КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы. Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем».

Атака на морской терминал КТК произошла в ночь на 29 ноября. В результате значительные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. После случившегося погрузочные и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК. В КТК сообщили, что дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна. После атаки Министерство энергетики Казахстана в экстренном порядке перенаправило экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты.

«Министерство энергетики (Казахстана) подчеркивает, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми. Трубопроводная система КТК - это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан. Ситуация находится на особом контроле правительства Республики Казахстан», - заявили в ведомстве.

Объекты КТК и ранее подвергались атаке беспилотников и безэкипажных катеров. В феврале 2025 года БПЛА ударили по насосной станции «Кропоткинская», она возобновила работу в мае. В сентябре дроны атаковали городской офис АО «КТК-Р», два сотрудника получили ранения. Ночью 25 ноября повреждения в результате удара БПЛА получил административный корпус морского терминала КТК.