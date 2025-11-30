USD 1.7000
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

Армии Северной Кореи поручат «важную миссию»

Товарищ Ким предупреждает «врагов»
10:05

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Военно-воздушные силы КНДР получат новые стратегические средства.

Ким Чен Ын в ходе мероприятий, посвященных 80-летию ВВС, сказал, что перед северокорейской армией будет поставлена «новая важная миссия», передает ЦТАК.

«Говоря, что ВВС Республики Корея получат новые важные задачи вместе с новыми стратегическими военными ресурсами, он подчеркнул, что партия и Отечество возлагают большие надежды на ВВС», — указывается в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

Лидер КНДР добавил, что ВВС должны будут сыграть роль в качестве «средства сдерживания ядерной войны». ВВС должны «решительно отражать и пресекать все виды шпионской деятельности и возможные военные провокации со стороны врагов, пытающихся посягнуть на территориальный суверенитет» КНДР, добавил он.

В сентябре Ким Чен Ын заявил, что в КНДР получили «секретное оружие» и достигли успехов в сфере оборонной науки, которая внесет большой вклад в увеличение боевого потенциала. О чем шла речь, он не уточнил.

Северокорейский лидер также напомнил о «безостановочном укреплении стратегических сил» и улучшении характеристик серийного вооружения. Северная Корея периодически испытывает собственное стратегическое оружие, в том числе ракеты.

КНДР имеет собственный ядерный арсенал, хотя не является страной «ядерной пятерки» (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция).

Атакован еще один российский нефтезавод
Атакован еще один российский нефтезавод
10:26
Казахстан выразил протест и обратился к Украине
Казахстан выразил протест и обратился к Украине
09:43
«Уходи добровольно»: Угрозы Трампа в адрес Мадуро
«Уходи добровольно»: Угрозы Трампа в адрес Мадуро
09:19
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?
04:23
Не феодализм, а рабовладение
Не феодализм, а рабовладение
04:01
Новая жизнь без «Хезболлы»
Новая жизнь без «Хезболлы»
03:40
Тайвань, а вслед и Япония готовятся к войне с Китаем
Тайвань, а вслед и Япония готовятся к войне с Китаем
03:16
Что же с королем?
Что же с королем?
02:18
Как задели интересы Турции?
Как задели интересы Турции?
29 ноября 2025, 14:10
Умелые руки Украины: горит консорциум!
Умелые руки Украины: горит консорциум!
01:32
Всплеск эмоций и шквал угроз: новая напряженность в Восточном Средиземноморье
Всплеск эмоций и шквал угроз: новая напряженность в Восточном Средиземноморье
29 ноября 2025, 13:49

