Армии Северной Кореи поручат «важную миссию»

Ким Чен Ын в ходе мероприятий, посвященных 80-летию ВВС, сказал, что перед северокорейской армией будет поставлена «новая важная миссия», передает ЦТАК.

«Говоря, что ВВС Республики Корея получат новые важные задачи вместе с новыми стратегическими военными ресурсами, он подчеркнул, что партия и Отечество возлагают большие надежды на ВВС», — указывается в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

Лидер КНДР добавил, что ВВС должны будут сыграть роль в качестве «средства сдерживания ядерной войны». ВВС должны «решительно отражать и пресекать все виды шпионской деятельности и возможные военные провокации со стороны врагов, пытающихся посягнуть на территориальный суверенитет» КНДР, добавил он.

В сентябре Ким Чен Ын заявил, что в КНДР получили «секретное оружие» и достигли успехов в сфере оборонной науки, которая внесет большой вклад в увеличение боевого потенциала. О чем шла речь, он не уточнил.

Северокорейский лидер также напомнил о «безостановочном укреплении стратегических сил» и улучшении характеристик серийного вооружения. Северная Корея периодически испытывает собственное стратегическое оружие, в том числе ракеты.

КНДР имеет собственный ядерный арсенал, хотя не является страной «ядерной пятерки» (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция).

