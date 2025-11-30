Атакован еще один российский нефтезавод

Пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани не произошло, утверждают в оперштабе.

В результате удара дронов по Славянску-на-Кубани в Краснодарском крае РФ повреждена труба на территории Славянского нефтеперерабатывающего завода, а также два дома — частный и многоквартирный. Об этом сообщил оперативный штаб российского региона в телеграм-канале.

Никто не пострадал, равно как и в Анапе, где детали дрона частично разрушили крышу одного из домов в дачном товариществе.

Минобороны РФ утром 30 ноября сообщило о перехвате семи БПЛА над Краснодарском краем. Росавиация ночью сообщала о введении дополнительных временных ограничениях на полеты в аэропорту Геленджика и Краснодара.

В Ростовской области удары беспилотников пришлись по нескольким районам. По данным Минобороны РФ, в небе над регионом были уничтожены или перехвачены 16 дронов. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в Гуково выведена из строя котельная, обеспечивавшая отоплением 128 многоквартирных домов, две больницы, четыре школы и шесть детских садов. Сотрудники котельной эвакуированы, подача тепла временно прекращена.

В Новошахтинске в результате атаки вспыхнул пожар на одном из промышленных объектов. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, огонь удалось ликвидировать.