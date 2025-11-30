Операция Америки в Йемене

Вооруженные силы США с помощью беспилотника ликвидировали полевого командира террористической организации «Аль-Каида» и еще одного члена группировки в йеменской провинции Мариб. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Hadath.

Согласно информации его источников, США в субботу вечером нанесли удар с использованием беспилотника по мотоциклу в округе Эль-Вади провинции Мариб, на котором передвигались полевой командир «Аль-Каиды» Мунир Баджли аль-Ахдаль, известный как Абу аль-Хайджа аль-Хадиди, и его неназванный спутник. По словам йеменского журналиста Мухаммеда бен Фейсала, аль-Ахдаль считается одним из ключевых командиров «Аль-Каиды» в Йемене.

Региональная группировка «Аль-Каида на Аравийском полуострове» укрепилась в Йемене на фоне продолжающегося более десяти лет конфликта между правительственными силами и движения «Ансар Аллах», которые контролируют около трети территории республики.