Караев, Моцарт, Вивальди: вечер классической музыки в Лачине

В городе Лачине в рамках церемонии закрытия года «Лачин — культурная столица СНГ-2025» 29 ноября в кинотеатре LaCinema состоялся концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Кара Караева.
На концерте под управлением дирижера Узеира Мамедова присутствовали специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов, председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглы, заместитель министра культуры Фарид Джафаров, исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ Таир Иксанов, представители стран Содружества, а также жители Лачина.
В исполнении оркестра прозвучали: «Аразбары» — ритмический мугам и увертюра из оперетты «Аршин мал алан»Узеира Гаджибекова, «Лето» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди (солист — Саид Мамедов, скрипка), «Маленькая ночная серенада» В.А. Моцарта, «Скерцо» Дадаша Дадашева (солист — заслуженная артистка Чинара Гейдарова, канон), танго из фильма «Запах женщины» (Карлос Гардель), «Танец девушек» Арифа Меликова из фильма «Волшебный халат», Cənnətim Qarabağ Дж. Джахангирова (солистка — Нурлана Абдуллаева, вокал), вальс из балета Кара Караева «Семь красавиц», танго Jalousie Я. Гадена, «Гайтагы» Тофика Кулиева (солист — Раван Мустафазаде, тар), «Джанги» Акшина Ализаде, вальс П.И. Чайковского, «О, Родина» Эльзы Ибрагимовой, İncəbellim Эмина Сабитоглу из фильма «Деде Горгуд», «Праздник Шахерезады» из балета Ф. Амирова «Тысяча и одна ночь» и азербайджанский народный танец «Шалахо» (солистка — Ч. Гейдарова).
Концертную программу завершило произведение М. Магомаева «Азербайджан» в исполнении Талеха Яхьяева. Все выступления были встречены бурными аплодисментами.
Азербайджанский государственный камерный оркестр был создан в 1964 году по инициативе выдающихся азербайджанских композиторов Кара Караева и Фикрета Амирова. Оркестр представлял музыкальную культуру Азербайджана в Польше, Турции, Великобритании, Тунисе, Японии, Египте, Грузии, Беларуси, Китае, Германии, Франции, России и других странах. С 2018 года художественным руководителем и главным дирижером оркестра является народный артист Фахраддин Керимов.