В Америке расследуют приказ шефа Пентагона «убивать всех»

Председатель комитета Сената по вооруженным силам, сенатор-республиканец Роджер Уикер и ведущий демократ комитета, сенатор Джек Рид выпустили заявление, в котором говорится, что комитет направил расследование в Министерство войны. Лидеры Палаты вооруженных сил также выпустили краткое заявление о двухпартийных мерах для расследования операции.

Комитеты Сената и Палаты представителей заявили, что усилят контроль над Пентагоном после публикации в СМИ сообщения о приказе министра войны Пита Хегсета «убивать всех» на судах с наркотиками в Карибском море. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

О приказе Хегсета «убивать всех» со ссылкой на источники ранее сообщила газета The Washington Post (WP). В материале был описан связанный с наркоторговцами инцидент в Карибском море. Когда военные нанесли первый удар по катеру, подозреваемому в наркотрафике, остались двое выживших. Их добили, чтобы уничтожить всех на борту, — согласно приказу главы Пентагона. «Приказ был убить всех», — сказал один из источников.

Хегсет прокомментировал в Х сообщения СМИ об отданном им приказе и обвинил СМИ в распространении «сфабрикованных, подстрекательских и уничижительных» данных с целью дискредитировать американских военных, «защищающих родину»: «…Эти высокоэффективные удары специально предназначены для того, чтобы быть смертельными, кинетическими. Заявленная цель — остановить распространение смертоносных наркотиков, уничтожить нарколодки и наркотеррористов, отравляющих американский народ. Каждый убитый нами наркоторговец связан с организацией, признанной террористической».

В Западном полушарии идет операция Пентагона против наркокартелей под названием Southern Spear («Южное копье»). По информации WP, эта кампания Пентагона уже унесла жизни более 80 человек.