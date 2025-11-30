USD 1.7000
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

В Америке расследуют приказ шефа Пентагона «убивать всех»

Комитеты Сената и Палаты представителей заявили, что усилят контроль над Пентагоном после публикации в СМИ сообщения о приказе министра войны Пита Хегсета «убивать всех» на судах с наркотиками в Карибском море. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Председатель комитета Сената по вооруженным силам, сенатор-республиканец Роджер Уикер и ведущий демократ комитета, сенатор Джек Рид выпустили заявление, в котором говорится, что комитет направил расследование в Министерство войны. Лидеры Палаты вооруженных сил также выпустили краткое заявление о двухпартийных мерах для расследования операции.

О приказе Хегсета «убивать всех» со ссылкой на источники ранее сообщила газета The Washington Post (WP). В материале был описан связанный с наркоторговцами инцидент в Карибском море. Когда военные нанесли первый удар по катеру, подозреваемому в наркотрафике, остались двое выживших. Их добили, чтобы уничтожить всех на борту, — согласно приказу главы Пентагона. «Приказ был убить всех», — сказал один из источников.

Хегсет прокомментировал в Х сообщения СМИ об отданном им приказе и обвинил СМИ в распространении «сфабрикованных, подстрекательских и уничижительных» данных с целью дискредитировать американских военных, «защищающих родину»: «…Эти высокоэффективные удары специально предназначены для того, чтобы быть смертельными, кинетическими. Заявленная цель — остановить распространение смертоносных наркотиков, уничтожить нарколодки и наркотеррористов, отравляющих американский народ. Каждый убитый нами наркоторговец связан с организацией, признанной террористической».

В Западном полушарии идет операция Пентагона против наркокартелей под названием Southern Spear («Южное копье»). По информации WP, эта кампания Пентагона уже унесла жизни более 80 человек.

Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 10
Трудные времена для Зеленского
Трудные времена для Зеленского
13:34 191
Турция обеспокоена
Турция обеспокоена
13:05 784
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей?
11:41 1784
Что же с королем?
Что же с королем? продолжение главной темы; все еще актуально
02:18 4895
Умелые руки Украины: горит консорциум!
Умелые руки Украины: горит консорциум! горячая тема
01:32 8690
Задержана экс-депутат, оппозиционерка Гюльтекин Гаджибейли
Задержана экс-депутат, оппозиционерка Гюльтекин Гаджибейли
02:49 9350
Россия побеждает в битве беспилотников
Россия побеждает в битве беспилотников пишет The Wall Street Journal
11:34 1730
Атакован еще один российский нефтезавод
Атакован еще один российский нефтезавод
10:26 2183
Казахстан выразил протест и обратился к Украине
Казахстан выразил протест и обратился к Украине
09:43 3677
«Уходи добровольно»: угрозы Трампа в адрес Мадуро
«Уходи добровольно»: угрозы Трампа в адрес Мадуро
09:19 1894

