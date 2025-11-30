Россия побеждает в битве беспилотников

Украинские военные на передовой и аналитики рассказали изданию, что растущее мастерство России в нанесении ударов по украинским линиям снабжения с помощью беспилотников — самый важный сдвиг в войне 2025 года, более существенный, чем постепенное завоевание российскими войсками территорий.

Российские военные научились лучше использовать небольшие и недорогие беспилотники, которые ранее были одним из главных преимуществ Украины, говорится в публикации The Wall Street Journal.

WSJ отмечает, что этой осенью российские войска впервые одержали верх в борьбе за тактические беспилотники. На ключевых участках фронта они превосходят украинские дроны по численности, применяя при этом усовершенствованную тактику, которая подвергает испытанию способность Украины обеспечивать снабжение своих военных на передовой: «Эта тенденция не сулит ничего хорошего для способности Украины удерживать позиции в 2026 году, если украинские войска не найдут ответ на возросшие возможности России».

РФ неуклонно наращивала использование малых беспилотников, используя их для разведки, управления артиллерийским огнем или атак на украинские передовые силы. Она также скопировала украинский опыт использования FPV-дронов, говорится в публикации.

«Новое подразделение «Рубикон» привлекло многих лучших российских пилотов беспилотников и атаковало украинскую логистику в Курской области. Они использовали оптоволоконные беспилотники, подключенные к пилоту длинным кабелем, чтобы сигнал не мог быть заглушен», - пишет издание.

В результате из-за трудностей с переброской грузов украинские позиции в Курске были разрушены, что привело к отступлению. После этого «Рубикон» расширил свою деятельность, перенеся инструменты и тактику, сработавшие в Курске, на восточный фронт в Украине, одновременно обучая другие российские подразделения беспилотников своим методам. Потери вынуждают украинских пилотов беспилотников запускать свои FPV с более дальних позиций, что ограничивает дальность их атак. Тем временем российские беспилотники с большей дальностью полета залетают все глубже в тыл.

«Российская боевая подготовка затмило украинскую для ударов средней дальности», — сказал Джордж Баррос, аналитик американского Института изучения войны. — Они блокируют объекты в 40–70 километрах от линии фронта. Раньше для таких целей требовались пилотируемые самолеты».

Битва за город Покровск в Донецкой области, показывает, насколько сильное преимущество Россия получила в использовании тактических беспилотников. ВСУ утверждают, что российские беспилотники в этом районе теперь превосходят по численности украинские в соотношении 10:1. Однако больше всего многих украинских солдат беспокоит то, как российские дальнобойные беспилотники могут обстреливать их линии снабжения в Покровске с расстояния до 64 километров, отмечает WSJ. Также иногда БПЛА атакуют украинцев с тыла.

Некоторые украинские офицеры говорят, что их беспилотным войскам следует уделять больше внимания ударам по российским группам беспилотников и логистике, копируя подход «Рубикона», а не сосредотачиваться главным образом на уничтожении российской пехоты.

Издание также отмечает, что Россия получает огромные поставки оптоволоконного кабеля из Китая, в то время как Украина получает мало от Запада.