Между бюджетом и социальным взрывом

Правительство Ирана официально подтвердило, что с 6 декабря 2025 года в стране вводится трехуровневая система цен на бензин. Это не просто техническая корректировка тарифов, а долгожданный и одновременно опасный шаг, который может стать детонатором для социального недовольства, усугубленного многолетним экономическим кризисом. Правительство Ирана вновь решило побаловать граждан «сюрпризом», затрагивающим один из самых чувствительных нервов общества – цены на бензин. Памятуя о кровавых протестах 2019 года, власти на этот раз действуют точечно. Вместо тотального скачка Тегеран выбирает стратегию кнута и пряника: основная масса населения сохранит доступ к субсидиям, а по полной стоимости платить начнут «средний класс» и владельцы новых иномарок.

В коридорах власти надеются, что такой подход минимизирует риски, демонстрируя «справедливость», а заодно – пока народ будет разбираться, в чем именно его «нагрели», – пополнит многострадальный бюджет. Замысел, что и говорить, креативный. С 6 декабря 2025 года первые 60 литров бензина в месяц для потребителей останутся по смехотворной цене в ~0.03$, следующие 100 — по ~0.07$. Но все, что сверх лимита в 160 литров, а также каждая капля бензина для владельцев новых иномарок, будет стоить уже ~0.12$ за литр. Не могу не заметить, что главный шедевр иранского социального инжиниринга – это, безусловно, правила для владельцев новых иномарок. Для них субсидированный бензин отменяется с первого литра. Посыл властей прост и циничен: «иномарочники» становятся козлами отпущения. Владельцы таких автомобилей — теперь лакомая цель для пополнения казны. Они представляют собой узкую, но платежеспособную прослойку, потребляющую много топлива. В условиях тотального обнищания и санкционного давления власть целенаправленно создает образ «внутреннего врага» — зажиточного горожанина, который может позволить себе иномарку.

Первым и самым неизбежным последствием 6 декабря станет резкое ускорение и без того высокой инфляции, которая устойчиво держится возле отметки в 40%. Топливо – кровь экономики. Удорожание перевозок мгновенно ударит по стоимости всех товаров. По оценкам экспертов, это добавит к инфляции от 2% до 4%. Однако главный удар – психологический. Производители и торговцы используют повод для нового витка цен. Для рядового иранца это означает дальнейшее падение и без того скромного уровня жизни. Формально защищенные лимитом, беднейшие слои на практике столкнутся с двойной нагрузкой. Инфляционная волна съест их скудные доходы. А многие, работая водителями, легко превысят лимит, что вытолкнет их в зону дорогого бензина и подорвет основу существования.