В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

Под Киевом из-за российской атаки горела высотка: есть жертвы

11:45 628

В Вышгороде Киевской области в результате российской атаки загорелся жилой многоэтажный дом, погиб один человек и еще 19 пострадали, сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник.

В числе пострадавших четверо детей, 11 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, уточнил Калашник.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, из многоэтажки эвакуировали 146 человек. Также в результате удара, по словам Калашника, повреждены два многоэтажных дома, 14 частных и предприятие.

Вышгород расположен к северу от Киева — на берегу Киевского водохранилища, в нескольких километрах от города.

Также, по сообщению местных властей, в результате российских обстрелов в нескольких районах Днепропетровской области есть пострадавшие и разрушения. «Районы области снова находились под… атаками», — сообщил глава Днепропетровской областной администрации Владислав Гайваненко.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в течение ночи российские войска запустили по Украине 122 ударных беспилотника и две баллистические ракеты «Искандер-М». 104 дрона были сбиты или подавлены.

Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 18
Трудные времена для Зеленского
Трудные времена для Зеленского
13:34 197
Турция обеспокоена
Турция обеспокоена
13:05 791
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей?
11:41 1787
Что же с королем?
Что же с королем? продолжение главной темы; все еще актуально
02:18 4896
Умелые руки Украины: горит консорциум!
Умелые руки Украины: горит консорциум! горячая тема
01:32 8692
Задержана экс-депутат, оппозиционерка Гюльтекин Гаджибейли
Задержана экс-депутат, оппозиционерка Гюльтекин Гаджибейли
02:49 9350
Россия побеждает в битве беспилотников
Россия побеждает в битве беспилотников пишет The Wall Street Journal
11:34 1733
Атакован еще один российский нефтезавод
Атакован еще один российский нефтезавод
10:26 2183
Казахстан выразил протест и обратился к Украине
Казахстан выразил протест и обратился к Украине
09:43 3681
«Уходи добровольно»: угрозы Трампа в адрес Мадуро
«Уходи добровольно»: угрозы Трампа в адрес Мадуро
09:19 1894

