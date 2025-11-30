Под Киевом из-за российской атаки горела высотка: есть жертвы

В числе пострадавших четверо детей, 11 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, уточнил Калашник.

В Вышгороде Киевской области в результате российской атаки загорелся жилой многоэтажный дом, погиб один человек и еще 19 пострадали, сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, из многоэтажки эвакуировали 146 человек. Также в результате удара, по словам Калашника, повреждены два многоэтажных дома, 14 частных и предприятие.

Вышгород расположен к северу от Киева — на берегу Киевского водохранилища, в нескольких километрах от города.

Также, по сообщению местных властей, в результате российских обстрелов в нескольких районах Днепропетровской области есть пострадавшие и разрушения. «Районы области снова находились под… атаками», — сообщил глава Днепропетровской областной администрации Владислав Гайваненко.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в течение ночи российские войска запустили по Украине 122 ударных беспилотника и две баллистические ракеты «Искандер-М». 104 дрона были сбиты или подавлены.