Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о взрыве в пятиэтажном жилом доме на улице Мир Джалала в Насиминском районе Баку.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место происшествия прибыли силы Государственной службы пожарной охраны министерства. Было установлено, что в квартире на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома, предположительно, из-за утечки газа произошел взрыв без последующего возгорания. От ударной волны взрыва оконная рама кухни однокомнатной квартиры общей площадью 40 кв. м была выбита, поврежден потолок. В результате инцидента один человек пострадал.

Силами МЧС на месте происшествия были приняты меры безопасности. Соответствующими структурами проводится расследование.