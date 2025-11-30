Как Венесуэла ответит на вторжение Америки

Агентство отмечает, что сейчас в Венесуэле «рядовые солдаты зарабатывают всего $100 в месяц в местной валюте, что, по данным исследований, составляет примерно пятую часть от того, что необходимо среднестатистической семье для удовлетворения основных потребностей». Это угрожает дезертирством военных во время конфликта.

В случае прямой атаки США Венесуэла может выбрать один из двух вариантов стратегии для самозащиты, пишет Reuters со ссылкой на источники и документы.

В этих условиях для Венесуэлы доступны несколько стратегий. Первый — организовать партизанское сопротивление, высокопоставленные чиновники называют его «длительным сопротивлением». В этом случае небольшие воинские подразделения начнут устраивать «акты саботажа и другие партизанские действия». В случае нападения военным приказано рассредоточиться и укрыться в различных местах, заявил один из источников агентства. Второй вариант, предусмотренный на случай воздушной или наземной атаки США, называется «анархизация». Он предусматривает использование разведслужб и вооруженных сторонников правящей партии для создания беспорядков в Каракасе и «превращения Венесуэлы в неуправляемую страну».

В последние несколько месяцев США стягивали в Карибское море значительные силы. В ноябре численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек. Это крупнейшая группировка войск США на Карибах за несколько десятилетий. 29 ноября Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и близ нее. В МИД Венесуэлы назвали это «враждебным актом», нарушающим принципы международного права и Устав ООН. Reuters со ссылкой на американских чиновников пишет, что Вашингтон рассматривает варианты свержения венесуэльского лидера. По информации The New York Times, венесуэльский лидер Николас Мадуро предлагал США свою отставку в течение двух-трех лет, но американская сторона отказалась, требуя немедленного ухода. В конце ноября Мадуро призвал ВВС Венесуэлы быть готовыми защищать страну. По его словам, 82% венесуэльцев готовы к обороне «с оружием в руках».