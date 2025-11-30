USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
Новость дня
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

Мировое достижение Bayraktar Kızılelma

12:33 808

Первый турецкий беспилотный боевой самолет Bayraktar Kızılelma впервые в мире поразил воздушную цель с реактивным двигателем, сообщает TRT Haber.

Отмечается, что «большинство проектов беспилотных боевых самолетов в мире разрабатываются для выполнения задач «воздух–земля». До сих пор ни одна беспилотная платформа в мире не обладала способностью вести огонь по воздушным целям».

«Bayraktar Kızılelma, таким образом, доказал более высокий уровень своих боевых возможностей. Став первой и единственной подобной платформой в мире, он открыл новую эпоху в истории авиации», – пишет TRT Haber.

Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 26
Трудные времена для Зеленского
Трудные времена для Зеленского
13:34 202
Турция обеспокоена
Турция обеспокоена
13:05 795
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей?
11:41 1790
Что же с королем?
Что же с королем? продолжение главной темы; все еще актуально
02:18 4897
Умелые руки Украины: горит консорциум!
Умелые руки Украины: горит консорциум! горячая тема
01:32 8694
Задержана экс-депутат, оппозиционерка Гюльтекин Гаджибейли
Задержана экс-депутат, оппозиционерка Гюльтекин Гаджибейли
02:49 9353
Россия побеждает в битве беспилотников
Россия побеждает в битве беспилотников пишет The Wall Street Journal
11:34 1734
Атакован еще один российский нефтезавод
Атакован еще один российский нефтезавод
10:26 2183
Казахстан выразил протест и обратился к Украине
Казахстан выразил протест и обратился к Украине
09:43 3684
«Уходи добровольно»: угрозы Трампа в адрес Мадуро
«Уходи добровольно»: угрозы Трампа в адрес Мадуро
09:19 1895

ЭТО ВАЖНО

Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 26
Трудные времена для Зеленского
Трудные времена для Зеленского
13:34 202
Турция обеспокоена
Турция обеспокоена
13:05 795
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей?
11:41 1790
Что же с королем?
Что же с королем? продолжение главной темы; все еще актуально
02:18 4897
Умелые руки Украины: горит консорциум!
Умелые руки Украины: горит консорциум! горячая тема
01:32 8694
Задержана экс-депутат, оппозиционерка Гюльтекин Гаджибейли
Задержана экс-депутат, оппозиционерка Гюльтекин Гаджибейли
02:49 9353
Россия побеждает в битве беспилотников
Россия побеждает в битве беспилотников пишет The Wall Street Journal
11:34 1734
Атакован еще один российский нефтезавод
Атакован еще один российский нефтезавод
10:26 2183
Казахстан выразил протест и обратился к Украине
Казахстан выразил протест и обратился к Украине
09:43 3684
«Уходи добровольно»: угрозы Трампа в адрес Мадуро
«Уходи добровольно»: угрозы Трампа в адрес Мадуро
09:19 1895
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться