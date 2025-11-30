Мировое достижение Bayraktar Kızılelma

Первый турецкий беспилотный боевой самолет Bayraktar Kızılelma впервые в мире поразил воздушную цель с реактивным двигателем, сообщает TRT Haber.

Отмечается, что «большинство проектов беспилотных боевых самолетов в мире разрабатываются для выполнения задач «воздух–земля». До сих пор ни одна беспилотная платформа в мире не обладала способностью вести огонь по воздушным целям».

«Bayraktar Kızılelma, таким образом, доказал более высокий уровень своих боевых возможностей. Став первой и единственной подобной платформой в мире, он открыл новую эпоху в истории авиации», – пишет TRT Haber.