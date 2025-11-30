Переводчица Орбана «отредактировала» слова Путина

Переводчица смягчала или перефразировала часть реплик, некоторые из них касались войны в Украине. Вместо фразы «Мы знаем ваше взвешенное мнение по проблемам по вопросу Украины» она сказала: «И я знаю, что международная политика, конечно, оказывает на вас влияние». Когда Путин говорил о двусторонних отношениях с Венгрией, переводчица опустила часть деталей. Российский президент акцентировал внимание на том, что торговля по сравнению с прошлым годом снизилась на 23%, и в основном из-за внешних ограничений. Причины снижения торговли и конкретный процент переводчица не привела. «Прошлый год тоже принес перемены, и нам тоже было нелегко», — сказала она.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле услышал некорректный перевод слов российского лидера из-за некачественной работы переводчицы. Об этом пишет венгерское издание Telex.

Слова Путина о том, что взгляды Москвы и Будапешта «по определенным вопросам», включая международные дела, не обязательно сходятся, перевели как «наше международное сотрудничество тоже хорошее».

Действия переводчицы объяснил директор по коммуникациям венгерской правящей партии «Фидес», член парламента Тамаш Менцер: «Она плохо услышала слова российского президента. Такое бывает, как бывает у всех плохой день». Менцер добавил, что эта женщина — лучший переводчик с русского на венгерский в этой области.

Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным 28 ноября. Консультации продолжались четыре часа. На встрече Орбан заявил, что Венгрия заинтересована в переговорах по Украине и мирном урегулировании.