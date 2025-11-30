USD 1.7000
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

Переводчица Орбана «отредактировала» слова Путина

12:48 930

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле услышал некорректный перевод слов российского лидера из-за некачественной работы переводчицы. Об этом пишет венгерское издание Telex.

Переводчица смягчала или перефразировала часть реплик, некоторые из них касались войны в Украине. Вместо фразы «Мы знаем ваше взвешенное мнение по проблемам по вопросу Украины» она сказала: «И я знаю, что международная политика, конечно, оказывает на вас влияние». Когда Путин говорил о двусторонних отношениях с Венгрией, переводчица опустила часть деталей. Российский президент акцентировал внимание на том, что торговля по сравнению с прошлым годом снизилась на 23%, и в основном из-за внешних ограничений. Причины снижения торговли и конкретный процент переводчица не привела. «Прошлый год тоже принес перемены, и нам тоже было нелегко», — сказала она.

Слова Путина о том, что взгляды Москвы и Будапешта «по определенным вопросам», включая международные дела, не обязательно сходятся, перевели как «наше международное сотрудничество тоже хорошее».

Действия переводчицы объяснил директор по коммуникациям венгерской правящей партии «Фидес», член парламента Тамаш Менцер: «Она плохо услышала слова российского президента. Такое бывает, как бывает у всех плохой день». Менцер добавил, что эта женщина — лучший переводчик с русского на венгерский в этой области.

Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным 28 ноября. Консультации продолжались четыре часа. На встрече Орбан заявил, что Венгрия заинтересована в переговорах по Украине и мирном урегулировании.

Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 27
Трудные времена для Зеленского
Трудные времена для Зеленского
13:34 205
Турция обеспокоена
Турция обеспокоена
13:05 797
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей?
11:41 1792
Что же с королем?
Что же с королем? продолжение главной темы; все еще актуально
02:18 4897
Умелые руки Украины: горит консорциум!
Умелые руки Украины: горит консорциум! горячая тема
01:32 8694
Задержана экс-депутат, оппозиционерка Гюльтекин Гаджибейли
Задержана экс-депутат, оппозиционерка Гюльтекин Гаджибейли
02:49 9353
Россия побеждает в битве беспилотников
Россия побеждает в битве беспилотников пишет The Wall Street Journal
11:34 1736
Атакован еще один российский нефтезавод
Атакован еще один российский нефтезавод
10:26 2184
Казахстан выразил протест и обратился к Украине
Казахстан выразил протест и обратился к Украине
09:43 3684
«Уходи добровольно»: угрозы Трампа в адрес Мадуро
«Уходи добровольно»: угрозы Трампа в адрес Мадуро
09:19 1895

