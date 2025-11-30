Турция обеспокоена

Министерство иностранных дел Турции выразило обеспокоенность атаками на танкеры Kairos и Virat и принимает меры для предотвращения эскалации. Об этом написал официальный представитель ведомства Онджу Кечели в социальной сети X.

«Мы обеспокоены нападениями, совершенными вчера (28 ноября) на коммерческие танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии в Черном море», — говорится в публикации Кечели.