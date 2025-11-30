Турция обеспокоена

USD 1.7000
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
Министерство иностранных дел Турции выразило обеспокоенность атаками на танкеры Kairos и Virat и принимает меры для предотвращения эскалации. Об этом написал официальный представитель ведомства Онджу Кечели в социальной сети X.

«Мы обеспокоены нападениями, совершенными вчера (28 ноября) на коммерческие танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии в Черном море», — говорится в публикации Кечели.

Кечели подчеркнул, что инциденты произошли в исключительной экономической зоне Турции и создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей и окружающей среды.

Напрямую Украина в его заявлении не осуждается. Турция «продолжает контакты с заинтересованными сторонами», чтобы «предотвратить распространение войны» в Черном море и «избежать негативного воздействия на экономические интересы» страны в регионе.

Танкеры Kairos и Virat подверглись нападению 28 ноября, когда находились в море у берегов Турции (как минимум один из них шел в Новороссийск). По данным источников украинских изданий, они были поражены морскими дронами Sea Baby Службы безопасности Украины. Оба танкера находятся под санкциями США и Евросоюза из-за перевозки российской нефти по цене выше установленного западными странами потолка. Утром 29 ноября Virat попал под новую атаку. По информации турецкого министра транспорта Абдулкадира Уралоглу, капитан танкера Virat сообщил об атаке беспилотников.

