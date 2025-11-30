USD 1.7000
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

Синоптики предупреждают о дождях и снеге

13:20 372

В понедельник, 1 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, местами пройдут дожди, говорится в прогнозе Национальной гидрометеорологической службы.

В Баку и на полуострове юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным. Температура воздуха ночью 9-13, днем 14-17 градусов тепла.

Атмосферное давление 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью 80-85, днем 70-75%.

В регионах Азербайджана, начиная с западных, прогнозируются осадки, местами интенсивные, в горных районах возможен снег. Местами туман, прогнозируется умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 12-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 2-6 тепла.

Также синоптики предупреждают об изменении погодных условий на территории Азербайджана. С полудня 1 декабря до вечера 3 декабря в основном в горных и предгорных районах Азербайджана ожидается дождливая погода. Местами прогнозируется усиление осадков, в горных районах возможен снег, заявили в службе.  

