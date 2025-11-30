Трудные времена для Зеленского

В публикации издания отмечается, что причиной такого развития событий является отставка Андрея Ермака на фоне ухудшения ситуации на фронте и давления американцев по мирной сделке.

«После того как он (Зеленский) лишился своего самого доверенного помощника из-за коррупционного скандала и на фоне растущих вопросов к украинской военной стратегии, президент сталкивается с перспективой отхода союзников», - говорится в статье.

«Его (Зеленского) трудности усилились недавними, как воспринимают многие, неудачами на войне — ключевой логистический хаб Покровск фактически захвачен российскими войсками…, а текущие мирные переговоры многими в Украине рассматриваются как капитуляция перед Москвой», - добавляет газета.

Издание также со ссылкой на источники пишет, что много депутатов-мажоритарщиков из «Слуги народа» готовы покинуть фракцию и попытаться сформировать при помощи оппозиции новый Кабмин.

А The Washington Post пишет, что президент Украины на следующей неделе столкнется с новой волной давления со стороны США, чтобы достичь соглашения о прекращении войны с Россией. По мнению издания, Вашингтон по-прежнему стремится довести до конца спорное соглашение о прекращении войны.

«Зеленский на следующей неделе столкнется с новым раундом давления со стороны США, которые потребуют от него достичь соглашения о прекращении войны с Россией, в то время как его ближайшее окружение втянуто в коррупционный скандал, лидеры оппозиции призывают к полной перетасовке правительства, а Москва продолжает беспрестанно бомбить его страну, подготавливая почву для одного из самых политически опасных моментов жизни лидера военного времени"», - говорится в статье.

Уточняется, что секретаря СНБО Рустема Умерова назначили главным переговорщиком вместо экс-главы ОП Андрея Ермака, однако в Украине это решение уже вызвало критику на фоне подозрений о его возможной связи с коррупционным скандалом. Издание напоминает, что на этой и следующей неделе состоятся новые переговоры по Украине - как с Киевом, так и с Москвой.