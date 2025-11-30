USD 1.7000
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

Успехи на фронте ВСУ и россиян

13:43 2114

Украинские войска недавно смогли продвинуться на Новопавловском направлении, в частности, к северу от села Филия в Днепропетровской области. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Филии (к югу от Новопавловки)», - отметили аналитики.

В то же время в отчете отмечается, что российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. По данным аналитиков, геолокационные видеозаписи от 28 ноября свидетельствуют, что российские войска недавно совершили механизированный штурм к северу от Петропавловки (к востоку от Купянска) и смогли продвинуться. Также армия РФ недавно продвинулась в тактическом районе Константиновка-Дружковка в Донецкой области.

Согласно информации DeepState, силы обороны Украины зачистили село Ивановка и его южные окрестности в Днепропетровской области. При этом старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алекс» заявил, что россияне проскочили сквозь боевые порядки Днепропетровской области на направлении южнее населенного пункта Покровское.

Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
15:26 382
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
13:46 2978
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?
04:23 3864
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший
11:59 4287
Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 2115
Трудные времена для Зеленского
Трудные времена для Зеленского
13:34 1782
Турция обеспокоена
Турция обеспокоена
13:05 2184
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом
11:41 2808
Что же с королем?
Что же с королем?
02:18 5217
Умелые руки Украины: горит консорциум!
Умелые руки Украины: горит консорциум!
01:32 9199
Россия побеждает в битве беспилотников
Россия побеждает в битве беспилотников
11:34 2533

