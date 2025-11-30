Успехи на фронте ВСУ и россиян

Украинские войска недавно смогли продвинуться на Новопавловском направлении, в частности, к северу от села Филия в Днепропетровской области. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).
«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Филии (к югу от Новопавловки)», - отметили аналитики.
В то же время в отчете отмечается, что российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. По данным аналитиков, геолокационные видеозаписи от 28 ноября свидетельствуют, что российские войска недавно совершили механизированный штурм к северу от Петропавловки (к востоку от Купянска) и смогли продвинуться. Также армия РФ недавно продвинулась в тактическом районе Константиновка-Дружковка в Донецкой области.
Согласно информации DeepState, силы обороны Украины зачистили село Ивановка и его южные окрестности в Днепропетровской области. При этом старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алекс» заявил, что россияне проскочили сквозь боевые порядки Днепропетровской области на направлении южнее населенного пункта Покровское.