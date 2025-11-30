Успехи на фронте ВСУ и россиян

Украинские войска недавно смогли продвинуться на Новопавловском направлении, в частности, к северу от села Филия в Днепропетровской области. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Филии (к югу от Новопавловки)», - отметили аналитики.