USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
Новость дня
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

Президент Польши отменил встречу с Орбаном из-за его поездки к Путину

13:53 795

Президент Польши Кароль Навроцкий отменил встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после визита последнего в Москву и его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, передает «Европейская правда» со ссылкой на главу Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчина Пшидача.

«Ссылаясь в своей политике на наследие президента Леха Качиньского, который отмечал, что безопасность Европы зависит от солидарных действий, также в сфере энергетики, в связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом, президент Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме», - заявил Пшидач.

Пшидач добавил, что на встрече вместе с президентами Чехии, Словакии и Венгрии Навроцкий будет говорить о безопасности и сотрудничестве в регионе Центральной Европы.

3 декабря Навроцкий отправится с двухдневным визитом в Венгрию, где примет участие в саммите лидеров стран Вышеградской группы. 4 декабря польский президент должен был совершить официальный визит в Будапешт и провести встречи среди прочих с премьер-министром Виктором Орбаном.

Еще до того, как Пшидач объявил, что Навроцкий не встретится с премьер-министром Венгрии, глава польского правительства Дональд Туск прокомментировал запланированную встречу политиков. «Орбан посещает Путина, Навроцкий посещает Орбана. Хаос в переговорах по плану Уиткоффа и политический кризис в Киеве. Роковое сочетание», – отметил Туск.

28 ноября в Москве во время встречи с Путиным Орбан выступил за скорейшее окончание войны в Украине. В то же время он дал понять, что надеется на выгодные и стабильные поставки нефти и газа. Кроме того, Орбан заявил, что буферный статус Украины обеспечит мир в послевоенное время.

Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
15:26 385
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
13:46 2981
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить? разбираем ситуацию с Фаршидом Багерианом
04:23 3864
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший фото; видео
11:59 4289
Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 2117
Трудные времена для Зеленского
Трудные времена для Зеленского
13:34 1784
Турция обеспокоена
Турция обеспокоена
13:05 2185
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей?
11:41 2810
Что же с королем?
Что же с королем? продолжение главной темы; все еще актуально
02:18 5217
Умелые руки Украины: горит консорциум!
Умелые руки Украины: горит консорциум! горячая тема
01:32 9199
Россия побеждает в битве беспилотников
Россия побеждает в битве беспилотников пишет The Wall Street Journal
11:34 2535

ЭТО ВАЖНО

Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
15:26 385
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
13:46 2981
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить? разбираем ситуацию с Фаршидом Багерианом
04:23 3864
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший фото; видео
11:59 4289
Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 2117
Трудные времена для Зеленского
Трудные времена для Зеленского
13:34 1784
Турция обеспокоена
Турция обеспокоена
13:05 2185
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей?
11:41 2810
Что же с королем?
Что же с королем? продолжение главной темы; все еще актуально
02:18 5217
Умелые руки Украины: горит консорциум!
Умелые руки Украины: горит консорциум! горячая тема
01:32 9199
Россия побеждает в битве беспилотников
Россия побеждает в битве беспилотников пишет The Wall Street Journal
11:34 2535
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться