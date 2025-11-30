Президент Польши отменил встречу с Орбаном из-за его поездки к Путину

«Ссылаясь в своей политике на наследие президента Леха Качиньского, который отмечал, что безопасность Европы зависит от солидарных действий, также в сфере энергетики, в связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом, президент Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме», - заявил Пшидач.

Президент Польши Кароль Навроцкий отменил встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после визита последнего в Москву и его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, передает «Европейская правда» со ссылкой на главу Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчина Пшидача.

Пшидач добавил, что на встрече вместе с президентами Чехии, Словакии и Венгрии Навроцкий будет говорить о безопасности и сотрудничестве в регионе Центральной Европы.

3 декабря Навроцкий отправится с двухдневным визитом в Венгрию, где примет участие в саммите лидеров стран Вышеградской группы. 4 декабря польский президент должен был совершить официальный визит в Будапешт и провести встречи среди прочих с премьер-министром Виктором Орбаном.

Еще до того, как Пшидач объявил, что Навроцкий не встретится с премьер-министром Венгрии, глава польского правительства Дональд Туск прокомментировал запланированную встречу политиков. «Орбан посещает Путина, Навроцкий посещает Орбана. Хаос в переговорах по плану Уиткоффа и политический кризис в Киеве. Роковое сочетание», – отметил Туск.

28 ноября в Москве во время встречи с Путиным Орбан выступил за скорейшее окончание войны в Украине. В то же время он дал понять, что надеется на выгодные и стабильные поставки нефти и газа. Кроме того, Орбан заявил, что буферный статус Украины обеспечит мир в послевоенное время.