В Турции увидели свет в конце тоннеля

Россия и Украина «более чем когда-либо» готовы к достижению мирного соглашения, считает министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«После четырех лет войны на истощение стороны более чем когда-либо готовы заключить мир. Они увидели масштаб человеческих страданий и разрушений и осознали пределы своих возможностей», - заявил Фидан в интервью газете Welt am Sonntag.

По словам Фидана, Россия «также готова согласиться на прекращение огня и всеобъемлющее мирное соглашение при определенных условиях». «Эта позиция доведена до украинской стороны, и мы участвуем в ее реализации в некоторых аспектах», - сказал глава МИД Турции.

Фидан считает, что мирное соглашение важно не только для прекращения войны РФ против Украины, «но и для создания прочной стабильности для всей Европы». «В этом контексте следует более подробно рассмотреть некоторые статьи соглашения, призванные гарантировать безопасность Европы. Я рассматриваю его как историческую возможность предотвратить дальнейшие нападения», - заявил глава внешнеполитического ведомства Турции.