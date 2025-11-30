USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
Новость дня
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

В Турции увидели свет в конце тоннеля

14:05 1274

Россия и Украина «более чем когда-либо» готовы к достижению мирного соглашения, считает министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«После четырех лет войны на истощение стороны более чем когда-либо готовы заключить мир. Они увидели масштаб человеческих страданий и разрушений и осознали пределы своих возможностей», - заявил Фидан в интервью газете Welt am Sonntag.

По словам Фидана, Россия «также готова согласиться на прекращение огня и всеобъемлющее мирное соглашение при определенных условиях». «Эта позиция доведена до украинской стороны, и мы участвуем в ее реализации в некоторых аспектах», - сказал глава МИД Турции.

Фидан считает, что мирное соглашение важно не только для прекращения войны РФ против Украины, «но и для создания прочной стабильности для всей Европы». «В этом контексте следует более подробно рассмотреть некоторые статьи соглашения, призванные гарантировать безопасность Европы. Я рассматриваю его как историческую возможность предотвратить дальнейшие нападения», - заявил глава внешнеполитического ведомства Турции.

Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
15:26 385
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
13:46 2984
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить? разбираем ситуацию с Фаршидом Багерианом
04:23 3864
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший фото; видео
11:59 4291
Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 2117
Трудные времена для Зеленского
Трудные времена для Зеленского
13:34 1784
Турция обеспокоена
Турция обеспокоена
13:05 2187
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей?
11:41 2810
Что же с королем?
Что же с королем? продолжение главной темы; все еще актуально
02:18 5217
Умелые руки Украины: горит консорциум!
Умелые руки Украины: горит консорциум! горячая тема
01:32 9200
Россия побеждает в битве беспилотников
Россия побеждает в битве беспилотников пишет The Wall Street Journal
11:34 2536

ЭТО ВАЖНО

Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
15:26 385
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
13:46 2984
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить? разбираем ситуацию с Фаршидом Багерианом
04:23 3864
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший фото; видео
11:59 4291
Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 2117
Трудные времена для Зеленского
Трудные времена для Зеленского
13:34 1784
Турция обеспокоена
Турция обеспокоена
13:05 2187
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей?
11:41 2810
Что же с королем?
Что же с королем? продолжение главной темы; все еще актуально
02:18 5217
Умелые руки Украины: горит консорциум!
Умелые руки Украины: горит консорциум! горячая тема
01:32 9200
Россия побеждает в битве беспилотников
Россия побеждает в битве беспилотников пишет The Wall Street Journal
11:34 2536
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться