В ЮАР аресты из-за вербовки южноафриканцев в российскую армию

Полицейская служба Южной Африки сообщила, что произвела пятый арест в рамках продолжающегося расследования фактов вербовки граждан ЮАР в российскую армию для участия в войне в Украине, сообщает BBC.

Имя арестованного полиция не раскрыла. Первые четверо мужчин были арестованы в пятницу в главном аэропорту Йоханнесбурга, откуда они пытались улететь в Россию через Объединенные Арабские Эмираты. В субботу им было предъявлено обвинение в попытке участия в вооруженном конфликте на стороне иностранной державы без одобрения правительства.

Дудузиле Зума-Самбудла, дочь бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы

Следствие пытается установить обстоятельства, при которых 17 южноафриканцев оказались в рядах российской армии. 1 декабря все пять подозреваемых предстанут перед судом.

Несколько дней назад сообщалось, что под следствием в Южно-Африканской Республике оказалась 43-летняя Дудузиле Зума-Самбудла, дочь бывшего президента страны Джейкоба Зумы , которая на тот момент была депутатом Национальной ассамблеи (парламента) ЮАР. Ее обвинили в вербовке граждан страны в иностранную армию, что является в стране уголовным преступлением. Другая дочь экс-президента ЮАР Нкосазана Зума подала в полицию заявление против своей сестры, заявив, что Дудузиле и еще два человека обманом заставили 17 человек вступить в российскую армию и отправиться на войну с Украиной. По словам Нкосазаны, этих мужчин обманули, сказав им, что они едут в Россию для прохождения подготовки на должность телохранителей для последующей работы в партии Джейкоба Зумы «Копье нации».

Зума-Самбудла добровольно отказалась от депутатского мандата и сотрудничает с полицией для возвращения завербованных в армию РФ южноафриканских мужчин домой, заявили в партии Зумы.

В начале ноября действующий президент страны Сирил Рамафоса распорядился начать расследование после того, как 17 граждан ЮАР, «оказавшиеся в ловушке в Донбассе», попросили помощи у своего правительства. Об этом сообщало агентство Bloomberg. В правительстве ЮАР пояснили, что южноафриканцев заманили на войну, пообещав им выгодные контракты.

