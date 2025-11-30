Нетаньяху просит о помиловании

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал президенту Ицхаку Герцогу официальное прошение о помиловании. Об этом сообщили в канцелярии президента Израиля, передают израильские СМИ.

По данным ведомства, просьба была передана в юридический отдел через адвоката премьера Амита Хадада. Согласно процедуре, прошение передано в отдел помилований Министерства юстиции. Там соберут заключения от профильных подразделений. Затем материалы поступят юрисконсульту резиденции президента и ее команде. Они подготовят дополнительное профессиональное заключение для главы израильского государства.

Прошение включает два документа — развернутое письмо, подписанное адвокатом, и отдельное письмо от премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Из-за особой значимости прошения и его потенциальных последствий оба документа опубликованы для широкой общественности.