В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

Нетаньяху просит о помиловании

14:34 1279

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал президенту Ицхаку Герцогу официальное прошение о помиловании. Об этом сообщили в канцелярии президента Израиля, передают израильские СМИ.

По данным ведомства, просьба была передана в юридический отдел через адвоката премьера Амита Хадада. Согласно процедуре, прошение передано в отдел помилований Министерства юстиции. Там соберут заключения от профильных подразделений. Затем материалы поступят юрисконсульту резиденции президента и ее команде. Они подготовят дополнительное профессиональное заключение для главы израильского государства.

Прошение включает два документа — развернутое письмо, подписанное адвокатом, и отдельное письмо от премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Из-за особой значимости прошения и его потенциальных последствий оба документа опубликованы для широкой общественности.

Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
15:26 386
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
13:46 2990
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить? разбираем ситуацию с Фаршидом Багерианом
04:23 3864
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший фото; видео
11:59 4295
Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 2121
Трудные времена для Зеленского
Трудные времена для Зеленского
13:34 1785
Турция обеспокоена
Турция обеспокоена
13:05 2188
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей?
11:41 2810
Что же с королем?
Что же с королем? продолжение главной темы; все еще актуально
02:18 5217
Умелые руки Украины: горит консорциум!
Умелые руки Украины: горит консорциум! горячая тема
01:32 9200
Россия побеждает в битве беспилотников
Россия побеждает в битве беспилотников пишет The Wall Street Journal
11:34 2537

