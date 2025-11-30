USD 1.7000
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

Санкции Зеленского

14:48 952

Украина ввела санкции против российских нефтекомпаний «Роснефть» и «Лукойл», сообщают украинские СМИ со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

«Продолжаем санкционную работу, сегодня есть два новых решения. Украина синхронизировала санкции с Соединенными Штатами и ввела ограничения против «Роснефти», ее предприятий, а также компаний, входящих в группу «Лукойл», - заявил Зеленский.

Вторым указом президент Украины вводит санкции против 36 физических и 13 юридических лиц, связанных с производством, обучением и эксплуатацией российских дронов.

Кроме того, санкции ввели против российских компаний, которые привлечены к разработке и производству разведывательных и ударных БПЛА, FPV-дронов и беспилотных авиационных комплексов, против российских благотворительных фондов и добровольческих движений, которые оказывают поддержку российским военным, против российских мобильных операторов, обеспечивающих «шахеды» sim-картами для навигации и управления.

В октябре США объявили санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ – «Роснефти» и «Лукойла», чтобы тем самым заставить президента РФ сесть за стол переговоров с Украиной. Новые ограничения со стороны Вашингтона касаются не только двух главных компаний РФ, но и 36 дочерних структур.

Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
15:26 386
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
13:46 2993
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить? разбираем ситуацию с Фаршидом Багерианом
04:23 3864
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший фото; видео
11:59 4295
Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 2122
Трудные времена для Зеленского
Трудные времена для Зеленского
13:34 1786
Турция обеспокоена
Турция обеспокоена
13:05 2189
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей?
11:41 2810
Что же с королем?
Что же с королем? продолжение главной темы; все еще актуально
02:18 5219
Умелые руки Украины: горит консорциум!
Умелые руки Украины: горит консорциум! горячая тема
01:32 9201
Россия побеждает в битве беспилотников
Россия побеждает в битве беспилотников пишет The Wall Street Journal
11:34 2539

