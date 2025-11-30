Санкции Зеленского

«Продолжаем санкционную работу, сегодня есть два новых решения. Украина синхронизировала санкции с Соединенными Штатами и ввела ограничения против «Роснефти», ее предприятий, а также компаний, входящих в группу «Лукойл», - заявил Зеленский.

Украина ввела санкции против российских нефтекомпаний «Роснефть» и «Лукойл», сообщают украинские СМИ со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Вторым указом президент Украины вводит санкции против 36 физических и 13 юридических лиц, связанных с производством, обучением и эксплуатацией российских дронов.

Кроме того, санкции ввели против российских компаний, которые привлечены к разработке и производству разведывательных и ударных БПЛА, FPV-дронов и беспилотных авиационных комплексов, против российских благотворительных фондов и добровольческих движений, которые оказывают поддержку российским военным, против российских мобильных операторов, обеспечивающих «шахеды» sim-картами для навигации и управления.

В октябре США объявили санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ – «Роснефти» и «Лукойла», чтобы тем самым заставить президента РФ сесть за стол переговоров с Украиной. Новые ограничения со стороны Вашингтона касаются не только двух главных компаний РФ, но и 36 дочерних структур.