Джамиля Гасанлы не выпустили из страны… И вызвали в СГБ

В воскресенье, 30 ноября, один из лидеров азербайджанской оппозиции Джамиль Гасанлы вместе с супругой пытался покинуть Азербайджан. Гасанлы собирался уехать в Дубай. Однако на пропускном пункте в Международном аэропорту Гейдар Алиев сотрудники Госпогранслужбы Азербайджана сообщили ему, что правоохранительные органы наложили временное ограничение на его выезд из страны. Об этом Дж.Гасанлы сообщил на своей странице в Facebook.

Позже следственные органы пригласили его в качестве свидетеля по «делу Рамиза Мехтиева».

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Турции задержали еще одного лидера оппозиционного Национального совета Гюльтекин Гаджибейли. Она сообщила, что силы правопорядка хотят депортировать ее из Турции, и полагает, что задержание может быть связано «с делом Рамиза Мехтиева».

Накануне Служба государственной безопасности (СГБ) провела обыск в доме председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли. Во время обыска в доме «были обнаружены материалы, указывающие на связь с «Союзом миллиардеров», первоначальная, не опубликованная в СМИ, отредактированная версия письма, написанного Рамизом Мехтиевым, а также другие документы».

Бывший глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем в крупном размере). В настоящее время Р.Мехтиев содержится под домашним арестом.

