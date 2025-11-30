USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

Минск заявил о готовности к диалогу с НАТО

15:21 296

Беларусь готова к диалогу с государствами - членами НАТО для обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, сообщает БелТА.

По словам Ревенко, взаимоотношения Беларуси со странами Запада, со странами - членами НАТО складываются весьма проблематично: «Произошло (это) из-за того, что Запад захотел подчинить Республику Беларусь своим интересам, своим нарративам, своим видениям безопасности в Восточно-Европейском регионе. Затем Запад решил изолировать Республику Беларусь, нанести ей определенный экономический, политический, моральный ущерб. То есть был проведен комплекс мероприятий для того, чтобы подчинить Республику Беларусь своим интересам».

В Беларуси с этим «не согласны», заявил Ревенко. «У нас своя политика, в том числе добрососедства. Политика в том числе обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе. Это диссонировало со взглядами Запада. И вся ситуация наложила отпечаток на наши взаимоотношения со странами Запада, со странами Евросоюза, в том числе странами - членами НАТО», - сказал он.

При этом Беларусь продолжает «контакты со странами Запада. Мы аккредитовали ряд государств - членов НАТО в Республике Беларусь. На сегодняшний день это 10 государств. Готовы предоставить им позицию Республики Беларусь. Мы готовы слышать их позицию и приходить к какому-то консенсусу», заявил помощник министра обороны Беларуси.

Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
15:26 387
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
13:46 2996
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить? разбираем ситуацию с Фаршидом Багерианом
04:23 3864
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший фото; видео
11:59 4296
Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 2125
Трудные времена для Зеленского
Трудные времена для Зеленского
13:34 1787
Турция обеспокоена
Турция обеспокоена
13:05 2190
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей?
11:41 2811
Что же с королем?
Что же с королем? продолжение главной темы; все еще актуально
02:18 5219
Умелые руки Украины: горит консорциум!
Умелые руки Украины: горит консорциум! горячая тема
01:32 9202
Россия побеждает в битве беспилотников
Россия побеждает в битве беспилотников пишет The Wall Street Journal
11:34 2540

