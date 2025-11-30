Минск заявил о готовности к диалогу с НАТО

Беларусь готова к диалогу с государствами - членами НАТО для обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, сообщает БелТА.

По словам Ревенко, взаимоотношения Беларуси со странами Запада, со странами - членами НАТО складываются весьма проблематично: «Произошло (это) из-за того, что Запад захотел подчинить Республику Беларусь своим интересам, своим нарративам, своим видениям безопасности в Восточно-Европейском регионе. Затем Запад решил изолировать Республику Беларусь, нанести ей определенный экономический, политический, моральный ущерб. То есть был проведен комплекс мероприятий для того, чтобы подчинить Республику Беларусь своим интересам».

В Беларуси с этим «не согласны», заявил Ревенко. «У нас своя политика, в том числе добрососедства. Политика в том числе обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе. Это диссонировало со взглядами Запада. И вся ситуация наложила отпечаток на наши взаимоотношения со странами Запада, со странами Евросоюза, в том числе странами - членами НАТО», - сказал он.

При этом Беларусь продолжает «контакты со странами Запада. Мы аккредитовали ряд государств - членов НАТО в Республике Беларусь. На сегодняшний день это 10 государств. Готовы предоставить им позицию Республики Беларусь. Мы готовы слышать их позицию и приходить к какому-то консенсусу», заявил помощник министра обороны Беларуси.