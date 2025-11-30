На Западе назвали конкурента Зеленского

В публикации Залужный назван единственным человеком, близким к президентскому рейтингу, хотя и не опережает Зеленского. Популярность Залужного обусловлена главным образом его статусом «героя войны», возглавлявшего оборону страны на начальном этапе войны.

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол Киева в Великобритании Валерий Залужный при проведении выборов в Украине может победить действующего главу государства Владимира Зеленского. Об этом пишет The Times со ссылкой на исследование общественного мнения.

Издание приводит диаграмму, где отражены предпочтения избирателей за последние два года. Каждый раз их спрашивали, за кого они были бы готовы проголосовать в первом туре потенциальных выборов президента Украины. В январе 2024-го за Зеленского были готовы проголосовать более 45%, за Залужного — более 30%. Потом динамика изменилась — осенью 2024-го за Зеленского отдавали потенциальные голоса менее охотно, чем за Залужного (20 и 30% соответственно).

Весной 2025-го избиратели снова были на стороне Зеленского — его позиции выросли до более чем 40%, тогда как у Залужного они опустились до 20%. На октябрь 2025 года разрыв между политиками минимальный, судя по диаграмме, — менее 5% (у Зеленского чуть менее 30%, у Залужного немногим более 25%).

Тем не менее близкие к Залужному источники предположили, что, несмотря на свою популярность, он вряд ли выдвинет кандидатуру на высший пост.

Ранее Залужный заявил, что Украина может заключить мир с Россией, даже если не добьется «полной победы», к которой стремится. «Мир, даже в ожидании следующей войны, дает шанс на политические изменения, глубокие реформы, полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан», — написал он в колонке для издания Liga.net.