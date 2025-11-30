USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
Новость дня
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

На Западе назвали конкурента Зеленского

15:59 157

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол Киева в Великобритании Валерий Залужный при проведении выборов в Украине может победить действующего главу государства Владимира Зеленского. Об этом пишет The Times со ссылкой на исследование общественного мнения.

В публикации Залужный назван единственным человеком, близким к президентскому рейтингу, хотя и не опережает Зеленского. Популярность Залужного обусловлена главным образом его статусом «героя войны», возглавлявшего оборону страны на начальном этапе войны.

Издание приводит диаграмму, где отражены предпочтения избирателей за последние два года. Каждый раз их спрашивали, за кого они были бы готовы проголосовать в первом туре потенциальных выборов президента Украины. В январе 2024-го за Зеленского были готовы проголосовать более 45%, за Залужного — более 30%. Потом динамика изменилась — осенью 2024-го за Зеленского отдавали потенциальные голоса менее охотно, чем за Залужного (20 и 30% соответственно).

Весной 2025-го избиратели снова были на стороне Зеленского — его позиции выросли до более чем 40%, тогда как у Залужного они опустились до 20%. На октябрь 2025 года разрыв между политиками минимальный, судя по диаграмме, — менее 5% (у Зеленского чуть менее 30%, у Залужного немногим более 25%).

Тем не менее близкие к Залужному источники предположили, что, несмотря на свою популярность, он вряд ли выдвинет кандидатуру на высший пост.

Ранее Залужный заявил, что Украина может заключить мир с Россией, даже если не добьется «полной победы», к которой стремится. «Мир, даже в ожидании следующей войны, дает шанс на политические изменения, глубокие реформы, полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан», — написал он в колонке для издания Liga.net.

Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
15:26 389
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
13:46 3003
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить? разбираем ситуацию с Фаршидом Багерианом
04:23 3865
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший фото; видео
11:59 4298
Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 2127
Трудные времена для Зеленского
Трудные времена для Зеленского
13:34 1789
Турция обеспокоена
Турция обеспокоена
13:05 2193
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей?
11:41 2811
Что же с королем?
Что же с королем? продолжение главной темы; все еще актуально
02:18 5219
Умелые руки Украины: горит консорциум!
Умелые руки Украины: горит консорциум! горячая тема
01:32 9202
Россия побеждает в битве беспилотников
Россия побеждает в битве беспилотников пишет The Wall Street Journal
11:34 2540

ЭТО ВАЖНО

Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
15:26 389
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
13:46 3003
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить? разбираем ситуацию с Фаршидом Багерианом
04:23 3865
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший фото; видео
11:59 4298
Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 2127
Трудные времена для Зеленского
Трудные времена для Зеленского
13:34 1789
Турция обеспокоена
Турция обеспокоена
13:05 2193
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей?
11:41 2811
Что же с королем?
Что же с королем? продолжение главной темы; все еще актуально
02:18 5219
Умелые руки Украины: горит консорциум!
Умелые руки Украины: горит консорциум! горячая тема
01:32 9202
Россия побеждает в битве беспилотников
Россия побеждает в битве беспилотников пишет The Wall Street Journal
11:34 2540
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться