Российские МиГи у границы Польши

Польские военно-воздушные силы приводили системы ПВО в состояние повышенной готовности в связи с российскими истребителями МиГ-31 в районе западной границы. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в НАТО.

Как пишет издание, 28 ноября четыре истребителя, которые являются носителями аэробаллистических ракет «Кинжал», над Балтийским морем вылетели в западном направлении, не покидая воздушного пространства России. В ответ Польша активировала две системы Patriot в аэропорту Жешува. Были приведены в готовность и два немецких комплекса ПВО Patriot. Как сообщила Bild am Sonntag со ссылкой на данные НАТО, российские самолеты позже развернулись в российском воздушном пространстве. Факт приведения сил ПВО в состояние боевой готовности подтвердил представитель ВВС Германии. «В пятницу в российском воздушном пространстве происходила активность, и размещенные в Польше силы ПВО отреагировали. В том числе и два комплекса Patriot Люфтваффе», — сказал собеседник газеты.

В конце сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов сбить российский истребитель, нарушивший воздушное пространство блока, если будет необходимость. Заявления Рютте последовали после того, как Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства тремя перехватчиками МиГ-31 у острова Вайндло.