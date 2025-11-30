USD 1.7000
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

Российские МиГи у границы Польши

16:16 1089

Польские военно-воздушные силы приводили системы ПВО в состояние повышенной готовности в связи с российскими истребителями МиГ-31 в районе западной границы. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в НАТО.

Как пишет издание, 28 ноября четыре истребителя, которые являются носителями аэробаллистических ракет «Кинжал», над Балтийским морем вылетели в западном направлении, не покидая воздушного пространства России. В ответ Польша активировала две системы Patriot в аэропорту Жешува. Были приведены в готовность и два немецких комплекса ПВО Patriot. Как сообщила Bild am Sonntag со ссылкой на данные НАТО, российские самолеты позже развернулись в российском воздушном пространстве. Факт приведения сил ПВО в состояние боевой готовности подтвердил представитель ВВС Германии. «В пятницу в российском воздушном пространстве происходила активность, и размещенные в Польше силы ПВО отреагировали. В том числе и два комплекса Patriot Люфтваффе», — сказал собеседник газеты.

В конце сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов сбить российский истребитель, нарушивший воздушное пространство блока, если будет необходимость. Заявления Рютте последовали после того, как Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства тремя перехватчиками МиГ-31 у острова Вайндло.

Переговоры Украины и США в личном гольф-клубе Уиткоффа
Переговоры Украины и США в личном гольф-клубе Уиткоффа
17:57 387
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа новость дополнена
17:43 1122
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
17:17 1368
Джамиля Гасанлы не выпустили из страны… И вызвали в СГБ
Джамиля Гасанлы не выпустили из страны… И вызвали в СГБ
15:06 3369
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей? все еще актуально
11:41 3382
Одной ногой в ОДКБ, а другой – куда?
Одной ногой в ОДКБ, а другой – куда? наш комментарий; все еще актуально
11:23 3385
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
13:46 4915
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить? разбираем ситуацию с Фаршидом Багерианом
04:23 4123
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший фото; видео
11:59 5355
Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 3198
Трудные времена для Зеленского
Трудные времена для Зеленского
13:34 2602

