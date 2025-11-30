Генконсульство, газовый контракт: что обсуждает Фидан в Тегеране

«Открытие генерального консульства Исламской Республики Иран в городе Ване - это событие, которое состоится в ближайшее время и добавит еще представительство к нашим дипмиссиям в Турции», - рассказал Аракчи во время совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом, который находится с визитом в Тегеране.

Иран и Турция договорились об открытии генерального консульства исламской республики в городе Ване (на востоке Турции). Об этом сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

По словам Аракчи, данное иранское представительство сыграет важную роль в развитии сотрудничества приграничных провинций двух стран.

Аракчи также сообщил, что Иран готов продлить действие текущего контракта на поставки иранского природного газа в Турцию и выступает за расширение сотрудничества двух стран в энергетической сфере. «Иран является одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов для Турции, и мы выразили готовность пролонгировать газовый контракт, а также развивать сотрудничество в области электроэнергии», - сказал он на брифинге.

По мнению Аракчи, Иран и Турция еще далеки от полного использования потенциала для сотрудничества двух стран, особенно в торговой и экономической сферах, и для устранения этого разрыва необходимо принять меры, включая устранение торговых и инвестиционных барьеров между странами.

Текущий газовый контракт на поставку ежегодно 10 млрд куб. м газа из Ирана в Турцию истечет в ноябре 2026 года.