В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В Америке удивлены заявлением Трампа

16:44 1506

Заявление американского президента Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой вызвало удивление официальных лиц США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления американских чиновников.

По их словам, они не знали о каких-либо действиях американских военных сил для закрытия воздушного пространства Венесуэлы.

Накануне президент США Дональд Трамп назвал закрытой для полетов зону над Венесуэлой и близ нее. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, обращаясь «ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми». 28 ноября Reuters сообщало, что Венесуэла аннулировала разрешения на эксплуатацию шести крупных международных авиакомпаний, которые приостановили полеты в страну после предупреждения Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Предупреждение относительно полетов в районе Венесуэлы FAA выпустило 22 ноября на фоне роста напряженности между странами. Операторам воздушных судов рекомендовали проявлять осторожность при полетах над аэропортом Майкетия из-за ухудшения ситуации с безопасностью и военной активности в Венесуэле.

Переговоры Украины и США в личном гольф-клубе Уиткоффа
Переговоры Украины и США в личном гольф-клубе Уиткоффа
17:57 390
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа новость дополнена
17:43 1125
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
17:17 1370
Джамиля Гасанлы не выпустили из страны… И вызвали в СГБ
Джамиля Гасанлы не выпустили из страны… И вызвали в СГБ
15:06 3374
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей? все еще актуально
11:41 3384
Одной ногой в ОДКБ, а другой – куда?
Одной ногой в ОДКБ, а другой – куда? наш комментарий; все еще актуально
11:23 3386
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
13:46 4920
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить? разбираем ситуацию с Фаршидом Багерианом
04:23 4124
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший фото; видео
11:59 5356
Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 3200
Трудные времена для Зеленского
Трудные времена для Зеленского
13:34 2602

