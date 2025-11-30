В Америке удивлены заявлением Трампа

Заявление американского президента Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой вызвало удивление официальных лиц США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления американских чиновников.

По их словам, они не знали о каких-либо действиях американских военных сил для закрытия воздушного пространства Венесуэлы.

Накануне президент США Дональд Трамп назвал закрытой для полетов зону над Венесуэлой и близ нее. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, обращаясь «ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми». 28 ноября Reuters сообщало, что Венесуэла аннулировала разрешения на эксплуатацию шести крупных международных авиакомпаний, которые приостановили полеты в страну после предупреждения Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Предупреждение относительно полетов в районе Венесуэлы FAA выпустило 22 ноября на фоне роста напряженности между странами. Операторам воздушных судов рекомендовали проявлять осторожность при полетах над аэропортом Майкетия из-за ухудшения ситуации с безопасностью и военной активности в Венесуэле.