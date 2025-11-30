USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов

Инара Рафикгызы
17:17 1371

Задержанный накануне бывший глава Исполнительной власти Кедабекского района Салех Рустамов освобожден. Как сообщает haqqin.az, об этом его адвокат Бахруз Байрамов заявил в соцсетях.

В субботу, 29 ноября, сообщалось о задержании Салеха Рустамова. Ранее он обвинялся в финансовой поддержке Партии народного фронта Азербайджана.

Накануне сообщалось о задержании председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и члена правления ПНФА Мамеда Ибрагима. По их месту жительства правоохранительные органы провели обыски.

Переговоры Украины и США в личном гольф-клубе Уиткоффа
Переговоры Украины и США в личном гольф-клубе Уиткоффа
17:57 391
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа новость дополнена
17:43 1126
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
17:17 1372
Джамиля Гасанлы не выпустили из страны… И вызвали в СГБ
Джамиля Гасанлы не выпустили из страны… И вызвали в СГБ
15:06 3376
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей? все еще актуально
11:41 3384
Одной ногой в ОДКБ, а другой – куда?
Одной ногой в ОДКБ, а другой – куда? наш комментарий; все еще актуально
11:23 3386
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
13:46 4921
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить? разбираем ситуацию с Фаршидом Багерианом
04:23 4124
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший фото; видео
11:59 5356
Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 3200
Трудные времена для Зеленского
Трудные времена для Зеленского
13:34 2603

