Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов

Задержанный накануне бывший глава Исполнительной власти Кедабекского района Салех Рустамов освобожден. Как сообщает haqqin.az, об этом его адвокат Бахруз Байрамов заявил в соцсетях.

В субботу, 29 ноября, сообщалось о задержании Салеха Рустамова. Ранее он обвинялся в финансовой поддержке Партии народного фронта Азербайджана.

Накануне сообщалось о задержании председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и члена правления ПНФА Мамеда Ибрагима. По их месту жительства правоохранительные органы провели обыски.