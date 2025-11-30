Нефтетанкер в Ормузском проливе захвачен иранцами

USD 1.7000
Иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании в Ормузском проливе танкера с «контрабандным топливом». Судно шло под флагом Эсватини (бывший Свазиленд), сообщают израильские СМИ.

«После операции корабль с 350 000 литров контрабандного топлива был направлен в порт Бушера. На его борту находится 13 членов экипажа – граждан Индии и одной из соседних с Ираном стран», – говорится в сообщении.

14 ноября КСИР захватил нефтяной танкер, следовавший из ОАЭ в Сингапур под флагом Маршалловых Островов. Иран утверждал, что на его борту находится несанкционированный груз. Через несколько дней танкер и его экипаж были освобождены.

Переговоры Украины и США в личном гольф-клубе Уиткоффа
Переговоры Украины и США в личном гольф-клубе Уиткоффа
17:57 395
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа новость дополнена
17:43 1126
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
17:17 1375
Джамиля Гасанлы не выпустили из страны… И вызвали в СГБ
Джамиля Гасанлы не выпустили из страны… И вызвали в СГБ
15:06 3377
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей? все еще актуально
11:41 3384
Одной ногой в ОДКБ, а другой – куда?
Одной ногой в ОДКБ, а другой – куда? наш комментарий; все еще актуально
11:23 3389
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
13:46 4924
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить? разбираем ситуацию с Фаршидом Багерианом
04:23 4124
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший фото; видео
11:59 5357
Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 3201
Трудные времена для Зеленского
Трудные времена для Зеленского
13:34 2606

