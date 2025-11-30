Нефтетанкер в Ормузском проливе захвачен иранцами

Иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании в Ормузском проливе танкера с «контрабандным топливом». Судно шло под флагом Эсватини (бывший Свазиленд), сообщают израильские СМИ.

«После операции корабль с 350 000 литров контрабандного топлива был направлен в порт Бушера. На его борту находится 13 членов экипажа – граждан Индии и одной из соседних с Ираном стран», – говорится в сообщении.

14 ноября КСИР захватил нефтяной танкер, следовавший из ОАЭ в Сингапур под флагом Маршалловых Островов. Иран утверждал, что на его борту находится несанкционированный груз. Через несколько дней танкер и его экипаж были освобождены.