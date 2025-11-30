Переговоры Украины и США в личном гольф-клубе Уиткоффа

Госдепартамент подтвердил встречу госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника президента Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с украинской делегацией 30 ноября. Встреча начнется в 9:00 (18:00 по Баку).

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что украинская делегация направилась в США для переговорного процесса. Он сообщил, что на ней будут обсуждены шаги для достижения достойного мира.

«Украинская делегация, которую теперь возглавляет секретарь Совета национальной безопасности Рустем Умеров, уже находится в Майами перед встречей, которая пройдет в эксклюзивном гольф-клубе Shell Bay, принадлежащем Уиткоффу. В состав делегации также входят заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, посол Украины в США Ольга Стефанишина, начальник штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов и представители украинских спецслужб, сообщили украинские официальные лица. Американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер», - пишет Axios.

Издание отмечает, что США хотят уже сегодня закрыть все спорные вопросы по территориям с Украиной, чтобы во вторник передать план президенту РФ в Москве.