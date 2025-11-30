USD 1.7000
Переговоры Украины и США в личном гольф-клубе Уиткоффа

17:57 396

Госдепартамент подтвердил встречу госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника президента Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с украинской делегацией 30 ноября. Встреча начнется в 9:00 (18:00 по Баку).

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что украинская делегация направилась в США для переговорного процесса. Он сообщил, что на ней будут обсуждены шаги для достижения достойного мира.

«Украинская делегация, которую теперь возглавляет секретарь Совета национальной безопасности Рустем Умеров, уже находится в Майами перед встречей, которая пройдет в эксклюзивном гольф-клубе Shell Bay, принадлежащем Уиткоффу. В состав делегации также входят заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, посол Украины в США Ольга Стефанишина, начальник штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов и представители украинских спецслужб, сообщили украинские официальные лица. Американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер», - пишет Axios.

Издание отмечает, что США хотят уже сегодня закрыть все спорные вопросы по территориям с Украиной, чтобы во вторник передать план президенту РФ в Москве. 

Переговоры Украины и США в личном гольф-клубе Уиткоффа
Переговоры Украины и США в личном гольф-клубе Уиткоффа
17:57 397
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа новость дополнена
17:43 1128
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
17:17 1377
Джамиля Гасанлы не выпустили из страны… И вызвали в СГБ
Джамиля Гасанлы не выпустили из страны… И вызвали в СГБ
15:06 3378
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей? все еще актуально
11:41 3385
Одной ногой в ОДКБ, а другой – куда?
Одной ногой в ОДКБ, а другой – куда? наш комментарий; все еще актуально
11:23 3389
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
13:46 4925
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить? разбираем ситуацию с Фаршидом Багерианом
04:23 4124
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший фото; видео
11:59 5359
Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 3201
Трудные времена для Зеленского
Трудные времена для Зеленского
13:34 2606

