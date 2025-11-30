USD 1.7000
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
Новость дня
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

Три гарантии безопасности для Украины

по мнению Залужного
18:23 1404

Бывший главнокомандующий ВСУ, действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил о необходимости эффективных гарантий безопасности для Украины, среди которых, в частности, может быть вступление Украины в НАТО или размещение на ее территории ядерного оружия. Его слова передает The Telegraph.

По мнению Залужного, после достижения мира «можно даже говорить о начале формирования безопасного, максимально защищенного государства» благодаря инновациям и технологиям. Но, по его словам, это невозможно «без эффективных гарантий безопасности».

«Такие гарантии безопасности могут включать в себя: вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на территории Украины или размещение крупного военного контингента союзников, способного противостоять России», — считает экс-главком ВСУ.

Ранее Залужный заявлял, что Украина может заключить мир с Россией, даже если не добьется «полной победы», к которой стремится. Как отметил Залужный, «война не всегда завершается победой одной стороны и поражением другой».

Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
17:19 2301
«Ради единства»: Нетаньяху просит о помиловании
«Ради единства»: Нетаньяху просит о помиловании обновлено 18:16
18:16 3546
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа новость дополнена
17:43 1630
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
17:17 3054
Джамиля Гасанлы не выпустили из страны… И вызвали в СГБ
Джамиля Гасанлы не выпустили из страны… И вызвали в СГБ
15:06 4477
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей? все еще актуально
11:41 3739
Одной ногой в ОДКБ, а другой – куда?
Одной ногой в ОДКБ, а другой – куда? наш комментарий; все еще актуально
11:23 3834
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
13:46 6160
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить? разбираем ситуацию с Фаршидом Багерианом
04:23 4329
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший фото; видео
11:59 6015
Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 3845

