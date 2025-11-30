Три гарантии безопасности для Украины

Бывший главнокомандующий ВСУ, действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил о необходимости эффективных гарантий безопасности для Украины, среди которых, в частности, может быть вступление Украины в НАТО или размещение на ее территории ядерного оружия. Его слова передает The Telegraph.

По мнению Залужного, после достижения мира «можно даже говорить о начале формирования безопасного, максимально защищенного государства» благодаря инновациям и технологиям. Но, по его словам, это невозможно «без эффективных гарантий безопасности».

«Такие гарантии безопасности могут включать в себя: вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на территории Украины или размещение крупного военного контингента союзников, способного противостоять России», — считает экс-главком ВСУ.

Ранее Залужный заявлял, что Украина может заключить мир с Россией, даже если не добьется «полной победы», к которой стремится. Как отметил Залужный, «война не всегда завершается победой одной стороны и поражением другой».