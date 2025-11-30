Литва просит Европу «разрулить» проблему с Беларусью

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис и глава Минтранса Юрас Таминскас направили в Еврокомиссию (ЕК) обращение с просьбой содействовать возврату литовских грузовиков, остающихся на территории Беларуси, передает BNS.

В письме, с которым ознакомилось агентство, министры просят ЕК разработать «последовательный план действий ЕС по оказанию помощи европейским перевозчикам в Беларуси». Они также обращают внимание на необходимость решения вопросов безопасности на литовско-белорусской границе, связанных с беспилотными летательными аппаратами, «в том числе контрабандных воздушных шаров».

Кроме того, Будрис и Таминскас предлагают потребовать на уровне ЕС «полного и безоговорочного освобождения европейских перевозчиков и их активов, незаконно удерживаемых на белорусской стороне». Министры также предлагают ввести новые санкции против Беларуси, включая меры в отношении чиновников, которых они считают ответственными за запуск контрабандных аэростатов.