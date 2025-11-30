Военнослужащий покинул сцену во время выступления Макрона

Французский военнослужащий покинул сцену во время выступления президента Эммануэля Макрона о расширении Вооруженных сил. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

На кадрах видно, как военнослужащий внимательно слушает президента Франции среди других военных, затем делает глубокий вдох и покидает сцену.

27 ноября Макрон, обращаясь к военнослужащим на военной базе в департаменте Изер, заявил, что Франция вводит добровольную военную службу для молодежи в качестве ответа на «грядущие вызовы и угрозы», дополняя при этом профессиональную службу по контракту.