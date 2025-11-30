Украина и Норвегия будут производить дроны

Украина и Норвегия приступают к совместному производству дронов, сообщил министр обороны страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Украинская сторона подписала соответствующий документ с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком. Шмыгаль назвал это важным шагом, который позволит расширить возможности страны и укрепить оборону.

«Следующий этап – быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей», – написал он.

По словам Шмыгаля, Украина поделится с Осло своим опытом и инновациями, а Киев получит «сильную производственную площадку, которая снабдит наших воинов современными дронами, а также научно-исследовательское и конструкторское сотрудничество с ведущими норвежскими учреждениями».

В июле президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах производства дронов французскими компаниями на территории страны. Этот проект входит в более широкую стратегию открытия производственных линий вооружений в европейских странах, включая Данию, Норвегию, Германию, Великобританию и Литву.