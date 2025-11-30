USD 1.7000
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
Новость дня
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

Украина и Норвегия будут производить дроны

19:35 272

Украина и Норвегия приступают к совместному производству дронов, сообщил министр обороны страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Украинская сторона подписала соответствующий документ с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком. Шмыгаль назвал это важным шагом, который позволит расширить возможности страны и укрепить оборону.

«Следующий этап – быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей», – написал он.

По словам Шмыгаля, Украина поделится с Осло своим опытом и инновациями, а Киев получит «сильную производственную площадку, которая снабдит наших воинов современными дронами, а также научно-исследовательское и конструкторское сотрудничество с ведущими норвежскими учреждениями».

В июле президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах производства дронов французскими компаниями на территории страны. Этот проект входит в более широкую стратегию открытия производственных линий вооружений в европейских странах, включая Данию, Норвегию, Германию, Великобританию и Литву.

Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
17:19 2303
«Ради единства»: Нетаньяху просит о помиловании
«Ради единства»: Нетаньяху просит о помиловании обновлено 18:16
18:16 3550
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа новость дополнена
17:43 1631
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
17:17 3058
Джамиля Гасанлы не выпустили из страны… И вызвали в СГБ
Джамиля Гасанлы не выпустили из страны… И вызвали в СГБ
15:06 4478
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей? все еще актуально
11:41 3739
Одной ногой в ОДКБ, а другой – куда?
Одной ногой в ОДКБ, а другой – куда? наш комментарий; все еще актуально
11:23 3836
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
13:46 6163
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить? разбираем ситуацию с Фаршидом Багерианом
04:23 4329
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший фото; видео
11:59 6015
Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 3846

