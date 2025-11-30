USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
Новость дня
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

В планах Индии крупная сделка с Россией

19:39 530

Индия планирует во время визита президента России Владимира Путина начать переговоры о покупке российских истребителей и системы противоракетной обороны, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Визит Путина в Индию состоится 4–5 декабря. По данным собеседников, ожидается обсуждение покупки истребителей Су-57 и усовершенствованной версии системы ПВО С-500.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что военным Индии не хватает истребителей, поэтому они обратились к правительству с просьбой закупить больше современных истребителей российского производства. Сейчас на вооружении ВВС Индии более 200 истребителей российского производства. Москва остается крупнейшим поставщиком военной техники в Индию.

Источники издания отмечают, что просьба индийских военных свидетельствует о том, что экипажи ВВС Индии без труда перейдут на российские самолеты нового поколения, а государственная компания Hindustan Aeronautics Limited может обслуживать и поддерживать в рабочем состоянии парк самолетов производства России. При этом, по их словам, переговоры о покупке новой российской военной техники вряд ли завершатся во время визита Путина.

По данным Bloomberg, возможное соглашение с РФ может осложнить для Индии любую торговую сделку с США, которые выступают против закупок этой страной оружия у Москвы. Министр обороны страны Раджеш Кумар Сингх заявил на этой неделе, что страна не намерена прерывать оборонное сотрудничество с Россией в ближайшее время и продолжит закупки оборудования как у РФ, так и у США.

Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
17:19 2303
«Ради единства»: Нетаньяху просит о помиловании
«Ради единства»: Нетаньяху просит о помиловании обновлено 18:16
18:16 3551
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа новость дополнена
17:43 1631
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
17:17 3061
Джамиля Гасанлы не выпустили из страны… И вызвали в СГБ
Джамиля Гасанлы не выпустили из страны… И вызвали в СГБ
15:06 4479
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей? все еще актуально
11:41 3739
Одной ногой в ОДКБ, а другой – куда?
Одной ногой в ОДКБ, а другой – куда? наш комментарий; все еще актуально
11:23 3837
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
13:46 6164
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить? разбираем ситуацию с Фаршидом Багерианом
04:23 4329
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший фото; видео
11:59 6016
Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 3847

ЭТО ВАЖНО

Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
17:19 2303
«Ради единства»: Нетаньяху просит о помиловании
«Ради единства»: Нетаньяху просит о помиловании обновлено 18:16
18:16 3551
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа новость дополнена
17:43 1631
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
17:17 3061
Джамиля Гасанлы не выпустили из страны… И вызвали в СГБ
Джамиля Гасанлы не выпустили из страны… И вызвали в СГБ
15:06 4479
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей? все еще актуально
11:41 3739
Одной ногой в ОДКБ, а другой – куда?
Одной ногой в ОДКБ, а другой – куда? наш комментарий; все еще актуально
11:23 3837
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
13:46 6164
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить? разбираем ситуацию с Фаршидом Багерианом
04:23 4329
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший фото; видео
11:59 6016
Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 3847
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться