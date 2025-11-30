В планах Индии крупная сделка с Россией

Индия планирует во время визита президента России Владимира Путина начать переговоры о покупке российских истребителей и системы противоракетной обороны, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что военным Индии не хватает истребителей, поэтому они обратились к правительству с просьбой закупить больше современных истребителей российского производства. Сейчас на вооружении ВВС Индии более 200 истребителей российского производства. Москва остается крупнейшим поставщиком военной техники в Индию.

Источники издания отмечают, что просьба индийских военных свидетельствует о том, что экипажи ВВС Индии без труда перейдут на российские самолеты нового поколения, а государственная компания Hindustan Aeronautics Limited может обслуживать и поддерживать в рабочем состоянии парк самолетов производства России. При этом, по их словам, переговоры о покупке новой российской военной техники вряд ли завершатся во время визита Путина.

По данным Bloomberg, возможное соглашение с РФ может осложнить для Индии любую торговую сделку с США, которые выступают против закупок этой страной оружия у Москвы. Министр обороны страны Раджеш Кумар Сингх заявил на этой неделе, что страна не намерена прерывать оборонное сотрудничество с Россией в ближайшее время и продолжит закупки оборудования как у РФ, так и у США.