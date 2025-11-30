Решение ОПЕК+ по нефти

Страны ОПЕК+ подтвердили действующие соглашения и оставили неизменными квоты на добычу нефти до конца 2026 года, говорится в заявлении по итогам министерской встречи организации на сайте ОПЕК.

Делегаты также согласовали механизм, разработанный секретариатом ОПЕК, который будет использоваться для определения максимальных возможностей по добыче для стран-участниц, на основе которого в 2027 году будут установлены базовые уровни добычи.

Следующая министерская встреча ОПЕК+ запланирована на 7 июня 2026 года.

Альянс также подтвердил прежнюю договоренность о проведении заседаний министерского мониторингового комитета ОПЕК+ каждые два месяца.

Кроме того, секретариату ОПЕК поручено разработать план по достижению целей Хартии сотрудничества и представить его на следующей встрече глав делегаций в июне.