В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
Решение ОПЕК+ по нефти

19:44 461

Страны ОПЕК+ подтвердили действующие соглашения и оставили неизменными квоты на добычу нефти до конца 2026 года, говорится в заявлении по итогам министерской встречи организации на сайте ОПЕК.

Делегаты также согласовали механизм, разработанный секретариатом ОПЕК, который будет использоваться для определения максимальных возможностей по добыче для стран-участниц, на основе которого в 2027 году будут установлены базовые уровни добычи.

Следующая министерская встреча ОПЕК+ запланирована на 7 июня 2026 года.

Альянс также подтвердил прежнюю договоренность о проведении заседаний министерского мониторингового комитета ОПЕК+ каждые два месяца.

Кроме того, секретариату ОПЕК поручено разработать план по достижению целей Хартии сотрудничества и представить его на следующей встрече глав делегаций в июне.

Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
17:19 2303
«Ради единства»: Нетаньяху просит о помиловании
«Ради единства»: Нетаньяху просит о помиловании обновлено 18:16
18:16 3553
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа новость дополнена
17:43 1631
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
17:17 3061
Джамиля Гасанлы не выпустили из страны… И вызвали в СГБ
Джамиля Гасанлы не выпустили из страны… И вызвали в СГБ
15:06 4480
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей? все еще актуально
11:41 3740
Одной ногой в ОДКБ, а другой – куда?
Одной ногой в ОДКБ, а другой – куда? наш комментарий; все еще актуально
11:23 3838
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
13:46 6165
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить?
Хаменеи не отдаст власть сыну. Но кто его хочет убить? разбираем ситуацию с Фаршидом Багерианом
04:23 4329
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший
Взрыв в жилом доме в Баку: есть пострадавший фото; видео
11:59 6016
Успехи на фронте ВСУ и россиян
Успехи на фронте ВСУ и россиян
13:43 3849

