Евробаскет-2029: Азербайджан дал бой Люксембургу

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу провела второй матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2029.

При этом азербайджанские баскетболисты уверенно выиграли четвертый период (29:13) и заставили понервничать люксембуржцев, которые с первой четверти вели в счете.

В Бакинском дворце спорта подопечные Тахира Бахшиева играли против Люксембурга. Встреча завершилась победой гостей со счетом 95:90.

Напомним, в первом матче наша команда в Скопье проиграла Северной Македонии. Следующая игра с участием сборной Азербайджана состоится 27 февраля в Ирландии.

На первом этапе отбора 10 сборных поделены на три группы. Четыре команды - три победителя групп и лучшая вторая сборная - выйдут во второй раунд, где присоединятся к восьми командам.