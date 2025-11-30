Украинские военные раскритиковали американский «мирный план», особенно его предложение о возможном выводе Сил обороны из Донбасса, сообщает NBC News.

Как отмечает издание, несмотря на усталость и желание вернуться к мирной жизни, бойцы не готовы оставить удерживаемые позиции в Донбассе.

«Это не план. Это настоящая капитуляция. Здесь нечего обсуждать. Я против того, чтобы отдавать те части Донецкой области, которые мы все еще удерживаем. Конечно, для меня это больной вопрос, потому что все это происходит на моей родине», — рассказал старший сержант Владимир Ржавский, командующий подразделением беспилотников вблизи Покровска.

Он признается, что четыре года службы на передовой сильно подорвали его здоровье, и мечтает после завершения конфликта сосредоточиться на восстановлении и воспитании двух сыновей, которым сейчас 5 и 14 лет. Ржавский добавил, что хотел бы получить четкое объяснение от военного руководства, почему украинская армия должна оставить позиции в Донецкой области.

«Если это будет сделано без объяснений, это не будет выполнено. Это не руководство государства сидит в окопах. Это наши ребята в окопах. Они имеют право решать», — подчеркнул он.

Украинский спецназовец Александр, дислоцирующийся на юге, отметил, что вместе с сослуживцами внимательно следит за развитием событий вокруг «мирного плана». По его словам, ситуация там менее напряженная, чем на востоке, поскольку российские войска стягиваются в Донбасс. Александр также отвергает ключевые пункты плана.

«Никто не пойдет на уступки по численности военных, потому что это наша гарантия безопасности», — сказал он о предложении ограничить численность украинской армии до 600 тысяч человек.

Он подчеркнул, что уступки территориями невозможны: «Потому что это наша земля, и мы здесь стоим». Александр выразил сомнения, что военнослужащие, которые рисковали жизнью и теряли товарищей, покинут удерживаемые позиции в Донецкой области.

Младший лейтенант Олег Зонтов назвал появление «какого-то мирного плана» позитивной новостью, но отметил, что отказ от контролируемых территорий вызовет серьезное возмущение среди военных.

Лейтенант Дмитрий Мельник, оператор беспилотника в Днепропетровской области, подчеркнул: «Россияне не лучшие воины, чем мы. Нас просто мало». До войны он был паралимпийцем, участвовал в Паралимпийских играх в Париже, и мечтает после конфликта вернуться к жене Татьяне и двум дочерям, а также стать тренером или школьным учителем.

Мельник добавил, что, несмотря на постоянный страх смерти, бойцы воспринимают «мирный план» как неприемлемое требование капитуляции их страны.