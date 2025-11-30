Папу встретили в Ливане оружейным салютом

Папа Римский Лев XIV прибыл в Ливан с апостольским визитом, где его встретили оружейным салютом, сообщает ТАСС.

В международном аэропорту Бейрута главу Святого престола встретили президент Ливана Джозеф Аун, спикер парламента Набих Берри, премьер-министр Наваф Салам, а также представители христианского и мусульманского духовенства.

В честь прибытия понтифика в Бейруте и других ливанских городах раздался колокольный звон, а суда в морских портах подали протяжные гудки.

Апостольский визит Льва XIV под девизом «Блаженны миротворцы» продлится три дня. 30 ноября после торжественной церемонии в аэропорту понтифик направится во дворец Баабда для бесед с руководителями государства и участия в официальном приеме в его честь.

1 декабря визит продолжится посещением часовни в Анайе, где хранятся мощи святого Шарбеля, монаха-отшельника XIX века, причисленного к лику святых католической церкви в 1977 году за чудесные исцеления верующих. Вечером того же дня в центре Бейрута, у мечети Мухаммеда аль-Амина, в специально установленной стеклянной палатке состоится экуменическая встреча понтифика с лидерами мусульманских общин Ливана, на которой ожидается его выступление с призывом к межрелигиозному диалогу, толерантности и отказу от насилия.

2 декабря ключевым событием станет открытая месса на набережной Бейрута, во время которой Лев XIV будет молиться о погибших в результате взрыва в морском порту города 4 августа 2020 года.

Власти Ливана объявили трехдневные выходные в связи с прибытием Папы, введены ограничения на движение транспорта в столице и окрестностях, а площади и улицы возле отеля «Финиция», где размещается понтифик с сопровождающей свитой, патрулируют военнослужащие и жандармы.

Председатель синдиката владельцев гостиниц Пьер Ашкар на пресс-конференции сообщил о значительном притоке иностранных туристов, совпавшем с визитом Льва XIV. По его данным, в страну прибыли паломники из Египта, Иордании и Ирака, чтобы принять участие в торжественном богослужении 2 декабря.

Ранее Папа Лев XIV в рамках своей первой зарубежной поездки посетил Турцию, где встречался с президентом Тайипом Эрдоганом и Патриархом Константинопольским Варфоломеем, а также совершил паломничество в Изник по случаю 1700-летия Первого Никейского собора.

Последним главой католической церкви, побывавшим в Ливане, был Папа Бенедикт XVI в сентябре 2012 года. Христиане составляют около трети 6-миллионного населения Ливана, большинство принадлежит к маронитской церкви, которую возглавляет Патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос ар-Раи, одновременно кардинал католической церкви.