В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

Папу встретили в Ливане оружейным салютом

20:47

Папа Римский Лев XIV прибыл в Ливан с апостольским визитом, где его встретили оружейным салютом, сообщает ТАСС.

В международном аэропорту Бейрута главу Святого престола встретили президент Ливана Джозеф Аун, спикер парламента Набих Берри, премьер-министр Наваф Салам, а также представители христианского и мусульманского духовенства.

В честь прибытия понтифика в Бейруте и других ливанских городах раздался колокольный звон, а суда в морских портах подали протяжные гудки.

Апостольский визит Льва XIV под девизом «Блаженны миротворцы» продлится три дня. 30 ноября после торжественной церемонии в аэропорту понтифик направится во дворец Баабда для бесед с руководителями государства и участия в официальном приеме в его честь.

1 декабря визит продолжится посещением часовни в Анайе, где хранятся мощи святого Шарбеля, монаха-отшельника XIX века, причисленного к лику святых католической церкви в 1977 году за чудесные исцеления верующих. Вечером того же дня в центре Бейрута, у мечети Мухаммеда аль-Амина, в специально установленной стеклянной палатке состоится экуменическая встреча понтифика с лидерами мусульманских общин Ливана, на которой ожидается его выступление с призывом к межрелигиозному диалогу, толерантности и отказу от насилия.

2 декабря ключевым событием станет открытая месса на набережной Бейрута, во время которой Лев XIV будет молиться о погибших в результате взрыва в морском порту города 4 августа 2020 года.

Власти Ливана объявили трехдневные выходные в связи с прибытием Папы, введены ограничения на движение транспорта в столице и окрестностях, а площади и улицы возле отеля «Финиция», где размещается понтифик с сопровождающей свитой, патрулируют военнослужащие и жандармы.

Председатель синдиката владельцев гостиниц Пьер Ашкар на пресс-конференции сообщил о значительном притоке иностранных туристов, совпавшем с визитом Льва XIV. По его данным, в страну прибыли паломники из Египта, Иордании и Ирака, чтобы принять участие в торжественном богослужении 2 декабря.

Ранее Папа Лев XIV в рамках своей первой зарубежной поездки посетил Турцию, где встречался с президентом Тайипом Эрдоганом и Патриархом Константинопольским Варфоломеем, а также совершил паломничество в Изник по случаю 1700-летия Первого Никейского собора.

Последним главой католической церкви, побывавшим в Ливане, был Папа Бенедикт XVI в сентябре 2012 года. Христиане составляют около трети 6-миллионного населения Ливана, большинство принадлежит к маронитской церкви, которую возглавляет Патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос ар-Раи, одновременно кардинал католической церкви.

Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
13:46 6887
Трамп хочет арестовать облако
Трамп хочет арестовать облако наш комментарий
22:07 344
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой объектив haqqin.az
21:48 629
Китай бьет по Японии иеной
Китай бьет по Японии иеной наш комментарий
21:36 614
Судьбоносные для Украины переговоры: что происходит в Майами
Судьбоносные для Украины переговоры: что происходит в Майами обновлено 21:36
21:36 5202
«Это наша земля, и мы здесь стоим»: украинские военные отвергают «мирный план» США
«Это наша земля, и мы здесь стоим»: украинские военные отвергают «мирный план» США
20:34 2021
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
17:19 3047
«Ради единства»: Нетаньяху просит о помиловании
«Ради единства»: Нетаньяху просит о помиловании обновлено 18:16
18:16 4280
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа новость дополнена
17:43 1881
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
17:17 4059
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили обновлено 20:35
20:35 6531

