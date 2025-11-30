USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

Турецкий танкер с российской нефтью тонет у берегов Сенегала

20:59 1158

Танкер M/T Mersin, принадлежащий турецкой компании Beşiktaş Denizcilik, попал в бедствие у побережья Сенегала и начал тонуть. Об этом сообщает агентство Deniz Haber.

По предварительным данным, танкер перевозил российскую нефть и был поражен украинским дроном. Судно длиной 183 метра, шириной 32 метра и грузоподъемностью 50 000 тонн столкнулось с поступлением воды в машинное отделение, что привело к критическому крену. Экипаж успел подать сигнал бедствия, на который прибыли спасательные службы Сенегала.

M/T Mersin ходит под панамским флагом и был построен в 2009 году. По информации СМИ, в августе судно заходило в российский порт Тамань, затем направилось в Африку и продолжительное время оставалось на якоре.

Официальных заявлений о причинах инцидента пока не поступало.

