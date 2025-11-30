USD 1.7000
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

В ДТП погибла супруга вице-президента Ирана

21:23 824

Супруга вице-президента Ирана Эсмаила Сагаба Эсфахани погибла в результате аварии на трассе Гармсар - Тегеран. Об этом сообщило IRNA.

По информации агентства, женщина погибла на месте, трое ее детей и отец жены вице-президента доставлены в медицинский центр в Гармсаре для оказания помощи.

Согласно информации, предоставленной государственной телерадиокомпанией IRIB, автомобиль, за рулем которого находился тесть вице-президента Ирана, столкнулся с грузовиком.

Иранские СМИ пишут, что Эсмаэл Сагаб Эсфахани недавно был назначен вице-президентом.

Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
13:46 6889
Трамп хочет арестовать облако
Трамп хочет арестовать облако наш комментарий
22:07 349
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой объектив haqqin.az
21:48 633
Китай бьет по Японии иеной
Китай бьет по Японии иеной наш комментарий
21:36 617
Судьбоносные для Украины переговоры: что происходит в Майами
Судьбоносные для Украины переговоры: что происходит в Майами обновлено 21:36
21:36 5206
«Это наша земля, и мы здесь стоим»: украинские военные отвергают «мирный план» США
«Это наша земля, и мы здесь стоим»: украинские военные отвергают «мирный план» США
20:34 2022
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
17:19 3047
«Ради единства»: Нетаньяху просит о помиловании
«Ради единства»: Нетаньяху просит о помиловании обновлено 18:16
18:16 4281
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа новость дополнена
17:43 1881
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
17:17 4061
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом что там у соседей? все еще актуально
11:41 3988

