В ДТП погибла супруга вице-президента Ирана

Супруга вице-президента Ирана Эсмаила Сагаба Эсфахани погибла в результате аварии на трассе Гармсар - Тегеран. Об этом сообщило IRNA.

По информации агентства, женщина погибла на месте, трое ее детей и отец жены вице-президента доставлены в медицинский центр в Гармсаре для оказания помощи.

Согласно информации, предоставленной государственной телерадиокомпанией IRIB, автомобиль, за рулем которого находился тесть вице-президента Ирана, столкнулся с грузовиком.

Иранские СМИ пишут, что Эсмаэл Сагаб Эсфахани недавно был назначен вице-президентом.