В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

Швейцарцы отвергли новые налоги и всеобщую гражданскую службу

21:33

Швейцарцы отвергли введение всеобщей гражданской службы и новые налоги на наследство, показав рекордное несогласие с инициативами, сообщает Associated Press.

Более 84% швейцарцев проголосовали против введения всеобщей гражданской службы вместо обязательной военной службы для мужчин. Инициатива не получила поддержки ни в одном из 26 кантонов – для ее принятия требовалось бы большинство голосов избирателей и большинства кантонов.

Кроме того, избиратели отвергли предложение о введении новых налогов до 50% на наследство свыше 50 млн швейцарских франков (62 млн евро). Против выступили 78% участников референдума. Власти страны также предостерегали, что новые налоги могут побудить богатейших граждан покинуть Швейцарию.

В стране ежегодно проводятся по четыре референдума, что позволяет жителям напрямую участвовать в законотворческом процессе.

Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
13:46
Трамп хочет арестовать облако
Трамп хочет арестовать облако
22:07
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой
21:48
Китай бьет по Японии иеной
Китай бьет по Японии иеной
21:36
Судьбоносные для Украины переговоры: что происходит в Майами
Судьбоносные для Украины переговоры: что происходит в Майами
21:36
«Это наша земля, и мы здесь стоим»: украинские военные отвергают «мирный план» США
«Это наша земля, и мы здесь стоим»: украинские военные отвергают «мирный план» США
20:34
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
17:19
«Ради единства»: Нетаньяху просит о помиловании
«Ради единства»: Нетаньяху просит о помиловании
18:16
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
17:43
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
17:17
Между бюджетом и социальным взрывом
Между бюджетом и социальным взрывом
11:41

