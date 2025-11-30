Швейцарцы отвергли новые налоги и всеобщую гражданскую службу

Швейцарцы отвергли введение всеобщей гражданской службы и новые налоги на наследство, показав рекордное несогласие с инициативами, сообщает Associated Press.

Более 84% швейцарцев проголосовали против введения всеобщей гражданской службы вместо обязательной военной службы для мужчин. Инициатива не получила поддержки ни в одном из 26 кантонов – для ее принятия требовалось бы большинство голосов избирателей и большинства кантонов.

Кроме того, избиратели отвергли предложение о введении новых налогов до 50% на наследство свыше 50 млн швейцарских франков (62 млн евро). Против выступили 78% участников референдума. Власти страны также предостерегали, что новые налоги могут побудить богатейших граждан покинуть Швейцарию.

В стране ежегодно проводятся по четыре референдума, что позволяет жителям напрямую участвовать в законотворческом процессе.