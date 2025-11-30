Трамп ушел на гольф, пока в Майами решают судьбу «мирного плана»

Президент США Дональд Трамп на фоне стартовавших в Майами переговоров между представителями Киева и Вашингтона отправился на поле для гольфа. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, передает РБК.

«Кортеж приехал к гольф-клубу в 9:39 (18:39 по бакинскому времени)», — уточнили представители пресс-службы.

Президент проводит выходные в своем гольф-клубе Trump National Golf Resort. Накануне его младшая дочь, Тиффани Трамп, опубликовала в соцсети фотографию, на которой глава США сидит за столом с внуком на коленях, сконцентрировавшись на телефоне.