Трамп ушел на гольф, пока в Майами решают судьбу «мирного плана»

Президент США Дональд Трамп на фоне стартовавших в Майами переговоров между представителями Киева и Вашингтона отправился на поле для гольфа. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, передает РБК.

«Кортеж приехал к гольф-клубу в 9:39 (18:39 по бакинскому времени)», — уточнили представители пресс-службы.

Президент проводит выходные в своем гольф-клубе Trump National Golf Resort. Накануне его младшая дочь, Тиффани Трамп, опубликовала в соцсети фотографию, на которой глава США сидит за столом с внуком на коленях, сконцентрировавшись на телефоне.

Трамп известен своей увлеченностью гольфом. В 2019 году Счетная палата США подсчитала, что каждая поездка президента в частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде обходилась бюджету страны в $3,3 млн. По данным Huffington Post, регулярные игры в гольф Трампа с момента возвращения в Белый дом в январе по март 2025 года обошлись примерно в $18,2 млн.

Воскресная встреча делегации Украины с американской стороной проходит в Майами. В переговорах по деталям «мирного плана» участвуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

По данным Axios, переговоры проходят в личном гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay в Майами. Как отмечает издание, стороны намерены обсудить территориальные вопросы и гарантии безопасности для Украины. На предыдущей встрече в Женеве соглашения достигнуто не было.

