Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой

Харьков (Украина). Экстренные службы оказывают помощь девушке после гибели ее матери в результате удара российского беспилотника
Хан-Юнис (Газа). Палестинские дети греют руки у костра
Лондон (Великобритания). Задержание протестующего во время акции в поддержку организации Palestine Action у здания МВД
Дакка (Бангладеш). Жители ищут свои домашние вещи после крупного пожара в трущобах
Каракас (Венесуэла). Президент Николас Мадуро на правительственном митинге
Сонгхла (Таиланд). Мужчина держится за столб уличного знака после наводнения
Бразилиа (Бразилия). Противники Жаира Болсонару поднимают бокалы с шампанским, празднуя приговор экс-президенту за организацию попытки госпереворота