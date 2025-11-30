USD 1.7000
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

Зеленский: «Многое может измениться…»

22:07

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом глава украинского государства написал в соцсети Х.

На фоне активизации переговоров о завершении войны президент Зеленский подчеркнул тесную координацию с генсеком НАТО. «Говорил с Марком Рютте, и будем говорить еще на днях. Важные дни, и многое может измениться. Тесно координируемся, и в нашей активности, в активности всех партнеров чрезвычайно эффективными будут именно совместные мероприятия, общие позиции», – отметил украинский лидер.

В ходе беседы с фон дер Ляйен стороны согласовали дальнейшие шаги по взаимодействию между Украиной и ЕС.

«Мы и в дальнейшем в полной координации с Еврокомиссией, я благодарен за поддержку. Обсудили ситуацию в дипломатии, и имеем общий взгляд на ключевые вопросы», – сообщил Зеленский.

Особое внимание было уделено энергетической устойчивости Украины на фоне продолжающихся ударов со стороны РФ.

«Также важно, что Урсула очень внимательно воспринимает необходимость усиления нашей устойчивости в условиях постоянных российских ударов по инфраструктуре, по энергетике. Ценю готовность помогать Украине», – написал президент.

Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили обновлено 20:35
20:35
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
13:46
Трамп хочет арестовать облако
Трамп хочет арестовать облако наш комментарий
22:07
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой объектив haqqin.az
21:48
Китай бьет по Японии иеной
Китай бьет по Японии иеной наш комментарий
21:36
Судьбоносные для Украины переговоры: что происходит в Майами
Судьбоносные для Украины переговоры: что происходит в Майами обновлено 21:36
21:36
«Это наша земля, и мы здесь стоим»: украинские военные отвергают «мирный план» США
«Это наша земля, и мы здесь стоим»: украинские военные отвергают «мирный план» США
20:34
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
17:19
«Ради единства»: Нетаньяху просит о помиловании
«Ради единства»: Нетаньяху просит о помиловании обновлено 18:16
18:16
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа новость дополнена
17:43
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
17:17

