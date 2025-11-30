Зеленский: «Многое может измениться…»

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом глава украинского государства написал в соцсети Х.

На фоне активизации переговоров о завершении войны президент Зеленский подчеркнул тесную координацию с генсеком НАТО. «Говорил с Марком Рютте, и будем говорить еще на днях. Важные дни, и многое может измениться. Тесно координируемся, и в нашей активности, в активности всех партнеров чрезвычайно эффективными будут именно совместные мероприятия, общие позиции», – отметил украинский лидер.

В ходе беседы с фон дер Ляйен стороны согласовали дальнейшие шаги по взаимодействию между Украиной и ЕС.

«Мы и в дальнейшем в полной координации с Еврокомиссией, я благодарен за поддержку. Обсудили ситуацию в дипломатии, и имеем общий взгляд на ключевые вопросы», – сообщил Зеленский.

Особое внимание было уделено энергетической устойчивости Украины на фоне продолжающихся ударов со стороны РФ.

«Также важно, что Урсула очень внимательно воспринимает необходимость усиления нашей устойчивости в условиях постоянных российских ударов по инфраструктуре, по энергетике. Ценю готовность помогать Украине», – написал президент.