В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

Лидера грузинской партии обвинили в попытке теракта

Прокуратура Грузии предъявила лидеру коалиции «Сильная Грузия — Лело» Александру Элисашвили обвинение в попытке совершения террористического акта, сообщает ведомство.

По версии следствия, совместное расследование прокуратуры Грузии и Министерства внутренних дел установило, что в ночь на 29 ноября примерно в 04:00 Элисашвили, вооруженный огнестрельным оружием, боеприпасами и другими средствами для совершения террористического акта, разбил молотком стекло внешнего фасада канцелярии Тбилисского городского суда и проник внутрь здания.

В помещении он вылил значительное количество горючего вещества на мебель и документы и попытался устроить поджог.

Согласно официальной версии прокуратуры, «Элисашвили оказал сопротивление находившимся в здании охранникам и попытался применить огнестрельное оружие».

«Александр Элисашвили оказывал активное сопротивление сотрудникам службы судебных приставов около 5–6 минут, после чего был нейтрализован и задержан», – говорится в обвинении.

Элисашвили грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Трамп хочет арестовать облако
Трамп хочет арестовать облако
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой
Китай бьет по Японии иеной
Китай бьет по Японии иеной
Судьбоносные для Украины переговоры: что происходит в Майами
Судьбоносные для Украины переговоры: что происходит в Майами
«Это наша земля, и мы здесь стоим»: украинские военные отвергают «мирный план» США
«Это наша земля, и мы здесь стоим»: украинские военные отвергают «мирный план» США
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
«Ради единства»: Нетаньяху просит о помиловании
«Ради единства»: Нетаньяху просит о помиловании
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
Освобожден экс-глава Кедабека Салех Рустамов
