Лидера грузинской партии обвинили в попытке теракта

По версии следствия, совместное расследование прокуратуры Грузии и Министерства внутренних дел установило, что в ночь на 29 ноября примерно в 04:00 Элисашвили, вооруженный огнестрельным оружием, боеприпасами и другими средствами для совершения террористического акта, разбил молотком стекло внешнего фасада канцелярии Тбилисского городского суда и проник внутрь здания.

В помещении он вылил значительное количество горючего вещества на мебель и документы и попытался устроить поджог.

Согласно официальной версии прокуратуры, «Элисашвили оказал сопротивление находившимся в здании охранникам и попытался применить огнестрельное оружие».

«Александр Элисашвили оказывал активное сопротивление сотрудникам службы судебных приставов около 5–6 минут, после чего был нейтрализован и задержан», – говорится в обвинении.

Элисашвили грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.